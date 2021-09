„Glaubt nicht an die Versprechungen“

Jetzt teilen:

GIESSEN - „Um an Geld zu kommen, habe ich das Dreirad meines Kindes verkauft.“ „Glaubt nicht den Versprechungen der Glücksspielindustrie!“ Mit diesen Botschaften richten sich Klienten der hessischen Fachberatungen für Glücksspielsucht an die Öffentlichkeit. Im neuen Videoclip der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen (HLS) geben Fachberater stellvertretend für ihre Klienten deren Zitate wieder. Erstmalig wird auf diesem Weg ein Einblick in die durch das Glücksspiel oftmals sehr schwierigen Lebensumstände Betroffener gewährt. Mit der landesweiten Aktion machen die HLS und die regionalen Fachberatungen auf die Risiken von Glücksspielen und deren Auswirkungen aufmerksam.

„Diskussionen zum Glücksspielmarkt drehen sich zumeist um gesetzliche Rahmenbedingungen und Umsätze in Milliardenhöhe. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass die negativen Auswirkungen Menschen betreffen; Menschen, deren eigenes Leben und/oder das ihrer Familie häufig unwiderruflich zerstört wird“, sagt Susanne Schmitt, Geschäftsführerin der HLS. In Hessen haben mehr als 31 000 Menschen massive Probleme mit Glücksspielen. Mit Glücksspielangeboten ist jeder Lebensraum durchdrungen, sich diesen zu entziehen fast unmöglich. Dazu arbeitet die Glücksspielindustrie ständig an ‚Innovationen’, die einen Suchteinstieg durchaus begünstigen und erleichtern. Abhilfe kann hier nur die Politik schaffen, denn sie muss nicht nur für die gesetzlichen Regelungen, sondern auch dringend für deren Umsetzung sorgen, so die HLS.

Weitere Informationen unter www.hls-gluecksspielsucht.org.