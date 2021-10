Global Aid Network startet Mitmachaktion „Deutschland strickt“

An der Aktion „Deutschland strickt“ des GAiN-Hilfswerks kann man sich noch bis Februar beteiligen. (Foto: Global Aid Network)

GIESSEN - (red). Das in Gießen ortsansässige Mitmachhilfswerk Global Aid Network (GAiN) hat eine neue Mitmachaktion ins Leben gerufen: „Deutschland strickt“. Es können Mützen, Schals, Handschuhe, Socken oder andere Kleidungsstücke gestrickt werden. GAiN bringt die Sachen vor allem zu den Menschen in Osteuropa, die im Winter häufig großer Kälte ausgesetzt sind. Die Aktion läuft noch bis Februar.

„Mich begeistert GAiN, weil man hier so unkompliziert Gutes tun, Menschen in Not helfen und andere mit einbeziehen kann“, sagt Bettina, eine langjährige, ehrenamtliche GAiN-Mitarbeiterin. GAiN will eine große Strickbewegung anstoßen. Damit das gelingt, ist auch die Mithilfe von Strickerinnen und Strickern aus Gießen und Umgebung gefragt. Jede und jeder kann von jedem Ort aus Wärme schenken. Flyer zur Aktion sind unter info@gain-germany.org erhältlich. Die fertigen Strickartikel können an das Hilfsgüterlager von GAiN in der Siemensstraße 13 geschickt oder, in Kartons verpackt, in den Container gegenüber der Lagerhalle eingestellt werden. GAiN bringt die Stricksachen zu bedürftigen Kindern und Erwachsenen in Armenien, Lettland, der Ukraine und anderen Projektländern.

GAiN hat inzwischen ein jährliches Transportvolumen von mehr als 1500 Tonnen Hilfsgütern erreicht. Die humanitäre Hilfsorganisation leistet Katastrophenhilfe, langfristige Nothilfe, Hilfe zur Selbsthilfe und trägt dazu bei, dass die Ärmsten und Benachteiligsten der Welt eine neue Perspektive und Hoffnung für ihre Zukunft gewinnen (Spendenkonto: Volksbank Mittelhessen, IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55, BIC: VBMHDE5F).