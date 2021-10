Glückliche Sozialdemokraten, enttäuschte Grüne in Gießen

Fairer Wahlkampf: Der unterlegene Alexander Wright gratuliert Frank-Tilo Becher. Foto: Friese

GIESSEN - Noch zu Jahresbeginn hätten vermutlich nur die kühnsten Optimisten auf Erfolge der SPD gewettet. Zumal auch die Gießener Sozialdemokraten noch bei der Kommunalwahl im März eine herbe Klatsche kassierten. Dass die beiden Spitzenposten in Stadt und Landkreis nun mit Frank-Tilo Becher und Anita Schneider besetzt werden, hat bei der Ergebnispräsentation im Rathaus daher wenig überraschend für euphorische Stimmung gesorgt und war Balsam auf die Genossenseele. Vor allem die scheidende Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, die bis Dezember im Amt ist, war geradezu aus dem Häuschen. Der Anzeiger hat einige Eindrücke zum Ausgang der Stichwahl in Gießen eingesammelt. Die Einschätzungen waren selbstverständlich stets mit Glückwünschen an die Sieger verbunden und werden in den Reaktionen nicht separat erwähnt.

Dietlind Grabe-Bolz: "Ich bin absolut glücklich. Frank-Tilo Becher ist der beste Nachfolger, den ich mir hätte wünschen können. Er ist ein Menschenfreund, der Charakter und Kompetenz vereint. Nach dem ersten Wahlgang, dem zuletzt starken Abschneiden der Grünen und weil Gießen eine sehr junge Stadt ist, hatte ich im Vorfeld großen Bammel, das muss ich zugeben. Es war schwer einzuschätzen, wer gewinnt. Der Rückenwind der SPD aus dem Bund hat uns sicher genützt, aber letztlich handelt es sich um eine Persönlichkeitswahl. Und Frank-Tilo Becher ist eine fähige und erfahrene Persönlichkeit. Gießen hat ihn verdient, die Stadt ist bei ihm in guten Händen. Damit gelingt es mir selbst auch besser, richtig loszulassen."

Gerda Weigel-Greilich (Grüne, Stadträtin): "Wir sind natürlich enttäuscht, weil wir uns mehr ausgerechnet haben. Alexander Wright wäre bestimmt ein hervorragender Oberbürgermeister gewesen. Als kleinen Dämpfer würde ich die Niederlage allerdings nicht bewerten. Sie ist vielmehr Ausdruck davon, dass in der Gesellschaft das Bedürfnis nach großen Veränderungen, die wir Grünen anstreben, doch nicht so ausgeprägt ist, wie es nötig wäre. Das haben wir bereits bei der Bundestagswahl gesehen. Wirklich ernüchternd ist aber, dass nur so wenige Bürger überhaupt gewählt haben - und das, obwohl den Briefwählern die Unterlagen sogar zugeschickt wurden. Da hätte ich schon eine Wahlbeteiligung von 50 bis 60 Prozent erwartet. Wir müssen schauen, welche Erkenntnisse für die nächsten Wahlen daraus zu ziehen sind."

Fotos Fairer Wahlkampf: Der unterlegene Alexander Wright gratuliert Frank-Tilo Becher. Foto: Friese Spannung bis zum Schluss: Doch anders als beim ersten Wahlgang ist bei der Stichwahl der rote Balken diesmal deutlich größer als der grüne. Foto: Friese 2

Christopher Nübel (SPD, Fraktions- und Stadtverbandsvorsitzender): "Das Ergebnis ist einfach fulminant, ich bin total erleichtert und zufrieden - vor allem, wenn man sich vergegenwärtigt, wo wir im März mit knapp 17 Prozent lagen. Das zeigt sehr deutlich, wie sehr die SPD auf die direkte Ansprache der Bevölkerung angewiesen ist. Bei Haustürbesuchen und am Wahlkampfstand konnte Frank-Tilo Becher mit seinem Programm und seiner Person überzeugen. Man darf nicht vergessen, dass wir strategisch im Hintertreffen waren: Alexander Wright lag bei den Briefwählern mit Tausenden Stimmen vorne, und die Briefwähler haben anders als die übrigen Wähler automatisch eine erneute Wahlbenachrichtigung erhalten. Wir wussten also, dass wir noch stärker raus auf die Straße müssen, um zu mobilisieren. Das ist uns gelungen."

Klaus Peter Möller (CDU, Fraktions- und Stadtverbandsvorsitzender): "Frank-Tilo Becher hat mit beeindruckend großem Vorsprung gewonnen. Für Alexander Wright bedeutet das Resultat jedoch keinen Gesichtsverlust. Als Opposition warten wir nun ab, ob der neue Oberbürgermeister auf uns zukommt und inwieweit für ihn mit der CDU eine Kooperation denkbar ist. Da er kommunalpolitisch bisher ohne Mandat war, kennen ihn viele ja noch nicht so gut. Durch die Konstellation in der Stadt Gießen waren die rot-grünen Anhänger hochmotiviert, davon hat auf Kreisebene offenbar eher Anita Schneider profitiert. Für Peter Neidel hat es sich dagegen als Nachteil erwiesen, dass unser OB-Kandidat schon ausgeschieden war. Ich hatte das Gefühl, vielen Gießenern ist gar nicht bewusst, dass die Stadt auch zum Landkreis gehört, und dass sie daher zu Hause geblieben sind. Die Wahlbeteiligung bereitet mir insgesamt echte Sorgen. Anfangs dachte ich, das kann nur ein Druckfehler sein. Das ist traurig, wenn zuvor so engagiert Wahlkampf geführt worden ist."

Francesco Arman (Ehrenamtlicher Stadtrat, Gießener Linke): "Wir freuen uns auf jeden Fall, dass so oder so ein Kandidat aus dem progressiven Spektrum Oberbürgermeister geworden ist. Das heißt, dass wir in den nächsten fünf Jahren eine gute Koalition unter Grün-Rot-Rot fortsetzen können."

Johannes Zippel (Freie Wähler, Stadtverbandsvorsitzender): "Aufgrund der Art und Weise, wie sich Frank-Tilo Becher im Wahlkampf gegeben hat, hoffe ich, dass er auch als zukünftiger Oberbürgermeister auf alle Fraktionen zugeht und nicht einseitig Koalitionsinteressen vertreten wird. Dafür existieren zu viele Probleme, die auf uns zukommen. Und deshalb ist es erforderlich, auf einer so breiten Basis wie möglich nach Lösungen zu suchen. Das traue ich Frank-Tilo Becher zu."

Katrin Schleenbecker (Grüne, Landtagsabgeordnete): "Ich bin stolz, was Alexander Wright in den vergangenen Jahren kommunalpolitisch geleistet hat und hätte ihn mir ausgezeichnet als Oberbürgermeister vorstellen können. Sein Ergebnis ist sehr ordentlich. Es hat zuletzt viele deutliche Signale gegeben, dass Gießen eine grüne Stadt ist. Jetzt freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Nina Heidt-Sommer, die für Frank-Tilo Becher in den Landtag nachrücken wird."

Hanno Kern (CDU-Vorsitzender Gießen-Nord): "Für Frank-Tilo Becher ist das ein großartiger Erfolg. Man merkt, dass die Bürger sein privates und berufliches Engagement aus der Zeit vor seiner politischen Laufbahn als Pfarrer und Dekan positiv in Erinnerung haben und das honorieren. Ich wünsche ihm jede Menge Schaffenskraft. Für die anstehenden Herausforderungen in der Nordstadt und darüber hinaus gilt nun: Liefern, liefern, liefern. Mit Frederik Bouffier hatte die CDU selbst einen vorzüglichen Kandidaten, das Angebot war gut. Wie wir in Zukunft weitermachen, müssen wir genau analysieren."

Joachim Grußdorf (Grüne, Stadtverordnetenvorsteher): "Am Ende war es doch ein eindeutiger Sieg. Auch wenn Alexander Wright nicht gewonnen hat, hat er einen fantastischen Wahlkampf absolviert. Als Demokrat und als Stadtverordnetenvorsteher wünsche ich nun Frank-Tilo Becher viel Glück und freue mich auf das Miteinander mit ihm als Oberbürgermeister."

Udo Bullmann (SPD, Abgeordneter im Europäischen Parlament): "Ich kenne Frank-Tilo Becher als herausragende Persönlichkeit und bin überzeugt, dass er Gießen guttun wird. Er steht dafür, Menschen zusammenzuführen, zu erneuern und eine Richtung vorzugeben. Gießen möchte eine nachhaltige, moderne und soziale Stadt sein. Für diese Aufgaben ist Frank-Tilo Becher genau der Richtige."