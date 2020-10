Glückslos beschert neues Auto

Volksbankerin Meike Peppler (r.) und Stefan Wesolowsky vom Audi-Zentrum Gießen gratulieren der Gewinnerin Stephanie Kreiling. (Foto: Volksbank Mittelhessen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). In der September-Ziehung des beliebten VR-Gewinnsparens traf es gleich zweifach fleißige Gewinnsparer der Volksbank Mittelhessen. Als Stephanie Kreiling aus Wieseck den Anruf ihrer Beraterin erhielt, ging sie erst von einem Scherz aus. Erst als sie das Bestätigungsschreiben des Gewinnsparvereins in den Händen hielt, war ihr klar: Ein neuer Audi A1 Sportback im Wert von 34 500 Euro steht ab sofort in ihrer Einfahrt.

Neben einem weiteren Gewinner hatte sie das richtige Los für den Hauptgewinn. Herzliche Glückwünsche und ihr neues Auto nahm sie im Audi-Zentrum Gießen entgegen. Beraterin Meike Peppler und Verkaufsleiter Stefan Wesolowsky wünschten der strahlenden Gewinnerin allzeit gute Fahrt.

Im letzten Jahr erhielten die rund 50 000 Gewinnsparer der Volksbank Mittelhessen insgesamt 2 029 392,50 Euro. 19 E-Bikes im Wert von jeweils 3000 Euro, zwei Mercedes A-Klassen im Wert von jeweils 35 000 Euro und ein Audi A1 im Wert von 30 000 Euro gingen an mittelhessische Sparer. Und auch das Jahr 2020 hat sich für die Gewinnsparer gelohnt. Eine Kundin der Volksbank Mittelhessen freute sich über einen neuen Mini im Wert von 31 000 Euro. Im Juli rollten zwei VW T-Roc nach Mittelhessen. Die Fahrzeuge hatten einen Wert von je 28 000 Euro.

Alle Losbesitzer haben monatlich die Chance auf einen Gewinn zwischen 2,50 und 15 000 Euro. Zur Sonderverlosung im Dezember steigt der Hauptgewinn sogar auf 50 000 Euro. Außerdem sind mehrmals pro Jahr tolle Autos und andere attraktive Sachpreise im Lostopf.

Vom Einsatzbetrag in Höhe von fünf Euro pro Los werden vier Euro gespart, ein Euro ist der Spieleinsatz. Am Jahresende werden den Kunden 48 Euro ihrem Konto gutgeschrieben, beim Kauf von mehreren Losen ist der Betrag entsprechend höher. Gleichzeitig steigen dann natürlich auch die Gewinnchancen. Die Erträge, die der VR-Gewinnsparverein erzielt, werden an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen in der Region vergeben.