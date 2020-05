Goldbeck: Bekenntnis zu Standort Gießen

Jetzt teilen:

Giessen (red). Schon seit 2005 ist Goldbeck, eines der führenden Bauunternehmen Deutschlands, mit einer Geschäftsstelle in Gießen vertreten. Mit der Umwandlung in eine Niederlassung legt das Unternehmen nun den Grundstein für die weitere Entwicklung in Mittelhessen.

Mehr als 50 Projekte hat die Goldbeck Geschäftsstelle Gießen in den vergangenen 15 Jahren in Mittelhessen realisiert - darunter der Bau eines Logistikzentrums für Ferrero, eine mechanisierte Zustellbasis mit Verwaltungsbau für DHL oder eine Produktionshalle für Rovema. Bisher gehört die Geschäftsstelle zur Niederlassung Kassel. Dies soll sich nun ändern: "Zentral in Hessen gelegen, ist Gießen für uns ein wichtiger Standort, von dem aus wir die Region vom Lahn-Dill-Kreis bis Waldeck-Frankenberg im Norden und Fulda im Osten betreuen. Mit der Umwandlung zur Niederlassung können wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und uns in dieser Region künftig noch breiter aufstellen," freut sich Frank Paul, vormals Geschäftsstellenleiter, seit 1. April Niederlassungsleiter in Gießen.

Als Niederlassung kann Goldbeck Gießen noch schneller und direkter auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden eingehen. Auch das Netz von regional ansässigen Nachunternehmern und Dienstleistern soll weiterentwickelt werden, um Bauprojekte noch wirtschaftlicher und nachhaltiger realisieren zu können. Corona-bedingt konnte der Erfolg leider nicht in großem Kreis gefeiert werden, Glückwünsche erreichen die neue Niederlassung dennoch. Schon seit seiner Gründung im Jahr 1969 setzt das Familienunternehmen Goldbeck auf eine dezentrale Unternehmensorganisation. Die Niederlassung Gießen ist einer von mehr als 70 Standorten in ganz Europa. Hinzu kommen neun Werke für die Produktion der Bauelemente und zwei Systemzentren. Frank Paul: "Wer baut, muss die regionalen Gegebenheiten kennen und damit umzugehen wissen - und in diesen Wochen bewährt sich unser dezentrales Vertriebsnetz und unsere regionale Präsenz einmal mehr." Dem Bürostandort Im Westpark 15, in Wettenberg bleibt das 25 Personen starke Team rund um Niederlassungsleiter Frank Paul treu.