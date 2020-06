"Golden Plaza" an der Gießener Westanlage wird um Shisha-Lounge erweitert

Viel Arbeit und Herzblut steckt in Ali Ismails Billard Café "Golden Plaza", in dem momentan eine Shisha-Lounge eingebaut wird. Foto: Moor

GIESSEN (dmo). Im "Golden Plaza" steckt viel Arbeit und vor allem Herzblut - die Leidenschaft für sein Billard Café an der Westanlage merkt man Ali Ismail im Gespräch deutlich an. Seit August 2018 besteht der Laden in unmittelbarer Nähe zum Elefantenklo schon - und das Angebot wird künftig noch durch eine Shisha-Lounge erweitert. Die Arbeiten dazu sind in vollem Gange.

Ursprünglich bestand das Angebot im "Golden Plaza" vor allem aus Billard, dazu Darts, Kicker und eine umfangreiche Speise- und Getränkekarte. Doch sei unter den Gästen die Nachfrage nach Wasserpfeifen so groß gewesen, dass Ismail schließlich nachgegeben hat: "Dann machen wir das halt!" Vom 500 Quadratmeter großen Raum wurde ein gutes Stück für die Lounge abgezwackt, vier von ehemals elf Billardtischen mussten weichen. Zwischenwände wurden eingezogen, die noch mit Türen und Fenstern versehen werden: "Es sollen weiter Jugendliche kommen können", berichtet Ismail, dass zahlreiche Jugendgruppen aus der Umgebung regelmäßig bei ihm zu Gast seien. Gastronomische Erfahrung hatte Ali Ismail vor der Eröffnung des "Golden Plaza" nicht, er ist ursprünglich Autohändler und besitzt auch ein eigenes Geschäft. Jedoch ist er leidenschaftlicher Billardspieler und wollte sein Hobby zum Beruf machen. Das "Golden Plaza" sollte sich von anderen Billard Cafés abheben, ist daher eher hell eingerichtet. Seit der Eröffnung steht Ismail an jedem Tag selbst im Laden und hat viel gelernt: "Ich konnte am Anfang kein Tablett tragen", lacht der gebürtige Marburger. Außerdem lobt er die Stadt Gießen für die gute Unterstützung für Selbstständige - nicht nur finanziell, sondern vor allem auch, was Beratung angeht.

Zu den turnier-zertifizierten Billard- und Kicker-Tischen, Darts und Airhockey kommt ein breites gastronomisches Angebot - nur Alkohol sucht man auf der Karte vergebens. Ismail trinkt selbst nicht und sieht darin keinen Nutzen, ist sich auch dessen bewusst, dass er damit auf Umsatz verzichtet. Das versucht er jedoch durch wechselnde Speisen, guten Kaffee, frisch gepresste Säfte und Fruchtcocktails auszugleichen.

Kein Alkohol

Das "Golden Plaza" soll ein Rundum-Angebot liefern und zum Verweilen einladen. Auch abseits von der Shisha-Lounge, die zum September fertig werden soll: "Bei uns muss man nicht nur am Tisch sitzen, reden und rauchen, sondern kann sich auch anders beschäftigen, wenn es langweilig wird", lacht Ali Ismail.