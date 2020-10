"Goldene Schnitt" im Mathematikum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Harmonie, Wohlgefallen und Schönheit - das alles verspricht der Goldene Schnitt . Aber ist er wirklich die Formel, um Schönheit zu berechnen? Melanie Blaschko, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Mathematikum, gibt Antworten in ihrem Kurzvortrag am Donnerstag, 29. Oktober, um 16 Uhr. Bei "Mathematik in kleiner Runde" können Besucherinnen und Besucher unterschiedliche mathematische Themen kennenlernen. Nach dem einführenden Kurzvortrag besteht die Gelegenheit, an ausgewählten Experimenten des Mathematikums mehr zum Thema zu entdecken. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen beschränkt. Weitere Informationen und die Anmeldung zu "Mathematik in kleiner Runde" über das Buchungssystem des Mathematikums buchung.mathematikum.de.