GIESSEN - "Good news gegen Corona-Blues" - unter diesem Motto haben Auszubildende der Stadtverwaltung Gießen in den letzten Monaten allen Kolleginnen und Kollegen Tipps zur besseren Ernährung, Entspannung und Bewegung gegeben. Durchhalten und gesund bleiben - darum ging es. Die Unterstützungs-Mails waren Teil eines Projektes mit dem Titel "Azubi fit" in Kooperation mit der Barmer Ersatzkasse. Ins Leben gerufen wurde das Vorhaben im Herbst 2019, um dem Nachwuchs darzustellen, wie einfach sich eine gesunde Lebensweise in den Berufsalltag integrieren lässt. Die Ergebnisse sollten bei einem großen Projekttag präsentiert werden. Das kam nun anders: Verschiedene Stationen wurden aufgebaut, um die Wichtigkeit der richtigen Ernährung, der regelmäßigen Bewegung und der nötigen Ruhe näherzubringen. Es wurden Übungen von den zehn teilnehmenden Azubis vorgestellt, die dann in der Gruppe wiederholt werden konnten. Ein besonderes Erlebnis war eine Station mit einer VR-Brille, bei der die Nutzer spielerisch Bewegungen mit dem ganzen Körper durchführen konnten. "Trotz aller Corona-Einschränkungen war das Projekt und die Veranstaltung ein voller Erfolg und sehr lehrreich. Gesund sein und bleiben ist nicht nur in Corona-Zeiten das Wichtigste - privat wie im Job", lautete das Fazit.