"Google"-Fahrzeug sammelt auch in Gießen Bildmaterial

GIESSEN - Nein, "Google Street View" wird es auch weiterhin vorerst nicht in Deutschland geben - dennoch war am Dienstagnachmittag in der Gießener Innenstadt ein Fahrzeug des Internet-Giganten unterwegs. Der Pkw mit amtlichem Kennzeichen HH für die Hansestadt Hamburg hatte dabei vor allem mit den Baustellen im Anlagenring, aber auch mit den kleinsten Nebenstraßen so seine liebe Mühe. Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite zur aktuellen Maßnahme mitteilt, werden keine neuen Aufnahmen rund um "Google Street View" gemacht. Das Bildmaterial soll vielmehr dazu dienen, "Google Maps" zu verbessern, dafür würden etwa Straßennamen und Streckenführungen abgeglichen.

Die Fotos für "Google Maps Street View" werden seit jeher mit 360-Grad-Kameras aufgenommen, von den Algorithmen automatisiert, zu einem Rundum-Panorama zusammengefügt und dann mit zahlreichen weiteren Perspektiven in die virtuell begehbare Umgebung umgewandelt. Allerdings werden "Fahrzeugentdecker" auch davor gewarnt, sich mit kuriosen Aktionen in Szene setzen zu wollen. Wer seine Chance wittert und sich mit einem Kostüm auf die Lauer legen will, um sich vom Google-Auto fotografieren zu lassen, könne sich den Aufwand ohnehin sparen, denn die Aufnahmen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt.