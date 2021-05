Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Lukasgemeinde lädt am Sonntag um 10 Uhr zum ersten Mal in diesem Jahr zu einem Präsenzgottesdienst in die Gießener Johanneskirche ein. Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrer Matthias Weidenhagen und Kantor Christoph Koerber. Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist nicht erforderlich. Es gelten weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln für alle Teilnehmenden, auch für vollständig Geimpfte und Genesene. Singen ist nicht gestattet.