Gottesdienst von Jehovas Zeugen weltweit online

Giessen (red). Jedes Jahr laden Jehovas Zeugen weltweit zu ihren großen Sommerkongressen ein, so auch die örtlichen Gemeinden in Gießen. Aus gegebenen Umständen verzichtet die Religionsgemeinschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte auf die Großveranstaltungen. Stattdessen wird das Programm des dreitägigen Gottesdienstes als Premiere weltweit online zur Verfügung gestellt. Die verschiedenen Programmteile werden nach und nach in den Monaten Juli und August veröffentlicht. Der Inhalt ist komplett einheitlich. Dazu musste der ganze Kongress "Freut euch immer" aufgezeichnet und in über 500 Sprachen übersetzt werden.

Das Motto "Freut euch immer" könnte angesichts der aktuellen Krise kaum passender sein. Anhand von Vorträgen, Interviews, Videos und Filmen soll praktisch vermittelt werden, dass echte Freude und Glück nicht von äußeren Umständen abhängig sind, sondern vor allem einer inneren Haltung zugrunde liegen. Mehr Informationen findet man auf jw.org.