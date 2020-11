Gottesdienste an Buß- und Bettag in Stadt und Kreis Gießen

Innere Einkehr: In vielen Kirchengemeinden in Stadt und Kreis Gießen finden zum Buß- und Bettag gemeinsame Gottesdienste statt. Archivbild: EPD

GIESSEN - Gießen (red). In evangelischen Gemeinden in Gießen und dem Umland finden am heutigen Buß- und Bettag, 18. November, Gottesdienste statt, in denen über Wege zum friedlichen Miteinander und zur persönlichen und gesellschaftlichen Umkehr gepredigt wird. Der Buß- und Bettag ist für evangelische Christen in Deutschland ein Tag der Besinnung und Neuorientierung. Häufig wird er konfessionsübergreifend mit katholischen Christen gemeinsam gefeiert.

1995 wurde er als gesetzlicher Feiertag abgeschafft. Viele Gemeinden laden deshalb am frühen Abend zu Gottesdiensten ein, um so Berufstätigen die Teilnahme zu ermöglichen. In diesem Jahr stehen die Gottesdienste unter dem Motto "Zukunft offen". Propst Matthias Schmidt erklärt, dass dieser evangelische Feiertag einzelnen Menschen sowie der Gesellschaft die Gelegenheit biete, "innezuhalten, den eingeschlagenen Kurs zu überprüfen und, wenn nötig, zu korrigieren."

Er persönlich werde daran erinnert, eigene Schwächen einzugestehen. In diesem Jahr gehe es in den Predigten auch darum, "was Kurskorrektur mit Corona zu tun hat". Propst Schmidt wird in einem ökumenischen Gottesdienst der Gießener Innenstadtgemeinden um 19 Uhr in der Johanneskirche predigen. An dem Gottesdienst wirken der katholische Dekan Hans-Joachim Wahl und der Kantor Michael Gilles aus der katholischen St. Bonifatiusgemeinde mit.

In allen Gottesdiensten gelten wegen der Corona-Pandemie besondere Schutzvorkehrungen, etwa das ständige Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen während des Gottesdienstes, der Verzicht auf Gesang, die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 bis zwei Metern zwischen den Gottesdienstbesuchern sowie Desinfektionsmaßnahmen.

Die Gesamtkirchengemeinde Gießen Nord lädt bereits um 15 Uhr zur gemeinsamen Feier in die Thomaskirche, Röderring 30a, ein. Pfarrer Rolf-Peter Noormann will eine Andacht gestalten, in der die Gottesdienstbesucher gemeinsam darüber sprechen können, "was uns in dieser Corona-Zeit Hoffnung gibt". Um 18 Uhr findet in der Evangelischen Kirchengemeinde Gießen-Lützellinden ein Gottesdienst statt. Einen gemeinsamen Abendgottesdienst im Osten Gießens feiern die Gemeinden Andreas, Luther und Wichern um 19 Uhr in der Wichernkirche, Trieb 2 in 35394 Gießen.

Auch in den Umlandgemeinden des Evangelischen Dekanats Gießen finden Buß- und Bettagsgottesdienste in Steinbach, Großen-Linden und Leihgestern (jeweils 19 Uhr) sowie in Lang-Göns um 19.30 Uhr statt. Die Biebertaler Gemeinden laden zu zwei Jugendgottesdiensten um 17 Uhr sowie um 18 Uhr in die Fellingshausener Kirche ein.