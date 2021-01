Gottesdienste auf Youtube

Jetzt teilen:

GIESSEN - Sonntags sendet die Neuapostolische Kirche Westdeutschland bis auf Weiteres öffentlich einen Videogottesdienst aus wechselnden Gemeinden. Nun kam dieser aus dem Kirchenbezirk Gießen, der Gemeinde Gießen-Süd. Dienstleiter war Gemeindeevangelist Heiko Kriewald, die Predigt hielt Bezirksevangelist Dirk Ehrenfried. Der Gottesdienst wurde via YouTube ausgestrahlt. Er entsprach dem gewohnten liturgischen Ablauf mit Feier des Heiligen Abendmahls. In den meisten neuapostolischen Gemeinden in Deutschland finden auch im Lockdown Präsenzgottesdienste statt, andere bieten Online-Gottesdienste an oder verweisen auf die zentralen regionalen Videogottesdienste. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nak.org oder www.nac.today.