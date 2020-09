Graffiti-Wand verschönert Margaretenhütte in Gießen

Stolz auf ihr Meisterwerk: die RDS-Graffiti-Crew und die am Graffiti-Projekt beteiligten Kinder und Jugendlichen. Foto: Schäfer

GIESSEN. "Sogar die Alten hier finden das gut", freut sich Sozialarbeiterin Anne-Katrin Meier. Die Mitarbeiterin in der Gemeinwesenarbeit der Projektgruppe Margaretenhütte meint damit die neu gestaltete 17 Meter lange und drei Meter hohe Graffiti-Wand in der Wohnsiedlung der Henriette-Fürth-Straße. Der Magistrat hatte zur Einweihung eingeladen, denn finanziell unterstützt wird das Projekt von der Stadt, die über das Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" (ehemals "Stadtumbau") Mittel zur Verfügung stellt. Die Kosten betragen etwa 4000 Euro. Auf das Erscheinen eines Mitglieds des Magistrates wurde beim Pressetermin allerdings vergeblich gewartet.

Statt des landläufig gebrauchten Namens Margaretenhütte wird seit einigen Jahren die Siedlung zwischen Bahn und Lahn "Wohngebiet Henriette-Fürth-Straße" politisch korrekt benannt. Am Ende dieser Straße war wegen Problemen mit den damaligen Abfallbehältern eine zentrale Müllsammelstelle mit unterirdischen Behältern zur Entsorgung für alle Gebäude errichtet worden. Neben dieser Neuordnung soll nun das Graffiti-Projekt als ein weiterer Baustein zur Verbesserung des Wohnumfeldes beitragen. Den Abschluss des Areals bildet nämlich eine südlich angrenzende, einst hässliche, fast 20 Meter lange hohe Mauer, die dem Entsorgungsunternehmen Kreiling als Flächenabgrenzung gehört. "Als wir an den Seniorchef Kreiling mit unserem Anliegen herantraten, war er außerordentlich offen und stellte die uns zugewandte Wand sofort zur Verfügung", erzählt Meier. Eigentlich sei die Idee zur Umgestaltung aus der Bewohnerschaft an die Projektgruppe herangetragen worden.

Schaut man sich die lange Wand an, so ist man zuerst etwas irritiert. Denn rechts sticht befremdend ein riesiger Schriftzug "Marokko" ins Auge; daneben platziert die Skyline von Frankfurt - statt der von Gießen - und links ein großer Adler. Bewerkstelligt hat dieses Graffiti-Gemälde die Sprüher-Gemeinschaft der RDS-Crew. Diese besteht aus drei Jungs, die aus "Rock den Style" ihren Namen "RDS" gebildet haben. Das Kollektiv sind die Brüder Nils und Sören E. sowie Fabian H.. Die drei betreiben ihre Sprüherei als Hobby. "Wir machen nur drei, vier Aufträge im Jahr, was nicht mehr als ein Taschengeld hergibt." Vor 20 Jahren hatten sie sich zusammengefunden. Seit zehn Jahren führen sie Aufträge aus. Einer davon war letztes Jahr eine farbenfrohe Garagenwand in der Weststadt. Der Anzeiger berichtete.

Der zweieinhalbtägigen Sprüharbeit war ein "Kids-Brainstorming" vorangegangen, in dem die Kinder und Jugendlichen der Siedlung ihre Wünsche äußern konnten. Dabei kristallisierte sich das eindeutige Verlangen nach der Silhouette einer deutschen Großstadt, nämlich Frankfurt, heraus. Viele Kids sind Eintracht-Frankfurt-Anhänger und so prangt nun auch ein riesiger Adler auf der Wand. Neun Kinder und Jugendliche sind jetzt mächtig stolz auf "ihre" Wand.

Und weshalb die älteren Eingesessenen der Wohnsiedlung die Wand "so in Ordnung" finden, liegt vor allem - eigentlich ausschließlich - an dem riesigen Schriftzug "Marokko". Denn Marokko oder auch "die Hütt" wurde ihre Heimstatt Margaretenhütte einst genannt. Das Ziel, mit dem Graffitiprojekt die Identifikation mit der Wohnsiedlung als Wohnstandort zu festigen, scheint gelungen.