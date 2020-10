Graffito mit Weltraumoptik in Weststadt von Gießen

Gut 20 Meter lang ist das gesamte Graffito mit dem Titel „Blick in den Weltraum“. (Foto: Schäfer)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. Es war der eindeutige Wunsch von Kindern und Jugendlichen der nördlichen Weststadt, als sie in einer Planungswerkstatt Ende September gefragt wurden, mit welchem Motiv als Graffiti eine lange Garagenrückwand in ihrem Wohnumfeld gestaltet werden soll. Das „Weltall“ hatte sich dabei als eindeutiger Favorit der Kids entpuppt. Nun wurde das gut 20 Meter lange fertiggestellte Graffito „Blick in den Weltraum“ direkt rechts neben dem Hochhaus in der Pater-Delp-Straße 24 vorgestellt.

Bereits 2019 hatten sich fast 30 Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil an einem ersten Graffiti-Projekt beteiligt, bei dem ebenfalls eine Garagenrückwand verschönert wurde. Kids, Nachbarn und die Wohnbau GmbH als Eigentümerin des Garagengebäudes hatten die Aktion so positiv beurteilt, dass in diesem Herbst eine Wiederholung angeboten wurde – zudem auch nach einem Jahr die Wand „original“ erhalten sei, so die beiden Quartiersmanagerinnen Annke Rinn und Nora Kohl, die das Sprühprojekt während der Tage begleiteten.

Begonnen mit der Graffiti-Aktion an der Rückwand der Garagenanlage der Wohnbau wurde in den Herbstferien, und zwar am vergangenen Samstag. Die drei Graffiti-Künstler der RDS-Crew („Rock den Style“), die auch beim ersten Graffiti-Projekt in der nördlichen Weststadt und kürzlich bei dem in der Margaretenhütte künstlerisch verantwortlich zeichneten, gestalteten zunächst den Hintergrund einheitlich tiefschwarz, „matt-rußig“. Daraufhin zeichneten sie die Elemente vor. Sodann konnten die 15 beteiligten Kinder und Jugendlichen im Alter von acht bis 14 Jahren, die diszipliniert hinter der Absperrung oder im nahe gelegenen Stadtteilbüro warteten, jeweils einzeln die jeweiligen Flächen ausfüllen. Hierbei wurden sie von den RDS-Künstlern angeleitet. So gelang es, bei einem hohen Maß an Beteiligung eine hohe Qualität zu erreichen.

In der ersten Sekunde des Blickes auf das Graffiti ist der Betrachter von einem düsteren Eindruck irritiert. Ziemlich dunkel der Gesamteindruck. Doch beim genaueren Hinsehen ist auf dem Super-Breitwandformat ein Sternenhimmel mit diversen Elementen zu entdecken in den man optisch eintaucht. So sind verschiedene Planeten sichtbar, eine Rakete steigt auf. Den Blick auf die Erdkugel gerichtet, dominiert ein Astronaut die linke Seite der Wand. Vorgegeben unterteilt ist die Szenerie durch einen Baum und einen Busch. Auf der Rakete ist auf den zweiten Blick der Schriftzug „Giessen West“ zu erkennen. Stadträtin Astrid Eibelshäuser sieht mit dem Projekt ein Hilfsmittel generiert, das neue Zentrum im Mittelpunkt des Quartiers als solches zu festigen. Denn in dem direkt daneben liegenden Gebäude Pater-Delp-Straße 24, das der Wohnbau gehört, wurde vor nicht allzu langer Zeit ein Stadtteilbüro eingerichtet, in dem das Diakonische Werk Gemeinwesenarbeit (GWA) betreibt. „Nach den ganzen Corona-Monaten, wo fast alles geschlossen und damit den Kindern vieles an Aktivitäten nicht zugänglich war, ist es eine schöne Sache, solch ein Projekt in den Herbstferien durchziehen zu können“, so Eibelshäuser als Dezernentin für die soziale Stadterneuerung. Dr. Anna Hoffmann, die diese für die Stadt koordiniert, sieht die Aktion als „Superprojekt, bei dem Kinder und Jugendliche ihr Wohnumfeld gestalten – unterstützt durch Städtebaufördermittel.“ Denn gefördert wird diese Umgestaltung finanziell aus Mitteln des Programms „Sozialer Zusammenhalt“ – hieß ehedem „Soziale Stadt“. 70 Prozent kommen dabei aus diesem Fördertopf, vorausgesetzt die Stadt schießt die restlichen 30 Prozent zu. Der Finanzrahmen von insgesamt 3000 Euro wurde bemerkenswerterweise nicht überschritten. Durch einen günstigen Farbeneinkauf der Graffiti-Künstler war der Etat nicht vollständig ausgeschöpft worden.

Im Zusammenhang mit der Wohnumfeld-Gestaltung, die die Wohnbau schon seit geraumer Zeit an der Pater-Delp-Straße 24 vornehmen will, steht das Graffiti-Projekt im Zusammenhang. Vor diesem Hochhaus, eines von nur wenigen in Gießen, soll der Eingangsbereich neu gestaltet werden. Zu den geplanten Arbeiten gehören die Erneuerung der Pflaster- und Rasenflächen, des Fliesenbereichs direkt vor der Tür sowie der Briefkastenanlage. Andere Wege- und Sitzflächen sollen entstehen, Bäume, Hecken und Sträucher gepflanzt werden. Auch der Müllplatz soll neugestaltet werden. Allerdings wurde für eine geordnete Abfallbeseitigung bisher lediglich einer von drei Unterflurcontainern installiert.