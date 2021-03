Greenpeace Gießen fordert Kohleausstieg bis 2030

Bundesweit an 45 Orten, so auch am Samstag in Gießen: Greenpeace-Demonstration zum Erhalt von Kirchen und Dörfern. Foto: Pflüger

GIESSEN - Die Regierungsbildungen in den hessischen Städten und Gemeinden sowie in den Landtagen in den Nachbarländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind aus der Sicht von Greenpeace nicht die einzigen schwerwiegenden politischen Entscheidungen, die in den nächsten Wochen getroffen werden. Armin Laschet, CDU-Chef und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (NRW), und seine CDU-geführte Landesregierung verabschieden in den kommenden Wochen den sogenannten Leitentscheid Braunkohle.

"Bis 2038 sollen so für eine rücksichtslose, klimafeindliche Politik über 1500 Menschen aus ihren Dörfern umgesiedelt und ihre Behausungen zerstört werden", erzählt Katharina von der Greenpeace Ortsgruppe Gießen. Die 38-jährige hat sich mit einigen Mitstreitern am Sonntag für eine Plakataktion vor dem Stadtkirchenturm versammelt. Auf dem Transparent ist ein Bild des Abrisses des Immerather Doms zu sehen, der 2018 für den Braunkohletagebau Garzweiler abgerissen wurde, darunter prangt der Schriftzug "Kohle stoppen". An 45 Orten in ganz Deutschland demonstrierte Greenpeace an diesem Wochenende vor historischen Gotteshäusern, um so beispielsweise in Aachen, Köln oder Dresden gegen die Zerstörung von Dörfern und Kirchen durch den Braunkohleabbau und für eine nachhaltige Energiewende einzutreten. In Gießen sei als Ort der Demo bewusst der Kirchenplatz gewählt worden, weil diese ehemalige, durch Bomben größtenteils zerstörte, Kirche eine eigene Symbolkraft mit sich bringe. "Wir haben drei Forderungen: Keine Erweiterung der Abbauzonen und somit keine Umsiedlungen und Abtragungen von Besiedlungen mehr, ein Kohleausstieg bis 2030 und den Ausbau der erneuerbaren Energien auf 100 Prozent", so Katharina weiter.

"Bis 2038 sollen in Garzweiler trotz beschlossenem Kohleausstieg noch 900 000 000 Tonnen Braunkohle gefördert werden, viel zuviel, um die Klimaziele zu erreichen", ergänzt Anina. Die 30-Jährige war bei Demonstrationen gegen die Abholzung des Hambacher Forsts mit dabei und kennt die dystopischen Landschaften der Tagebaue und die Bedrohung der Dörfer. "Die Kirchen dort und überall sind mehr als Gotteshäuser, sie sind Standpunkt von gesellschaftlichem und kulturellem Zusammenleben", meint sie. Akut vom Abriss bedroht sei die Kirche in Keyenberg, deren Entweihung jüngst vom Aachener Bischof verweigert worden sei. Dem pflichtete Pfarrer Gabriel Brandt, der zufällig an der Aktion vorbei kam, bei. "Ich stamme aus dem Erzgebirge und habe die Abtragungen in der Lausitz mitbekommen. Egal ob gläubig oder nicht, da gehen wertstiftende, zentrale Orte der Dorfgemeinschaft kaputt", so Brandt.

"Gerade einer Partei mit dem 'C' im Namen ist Wirtschaftsfreundlichkeit wichtiger, als ihre christlichen Werte zu vertreten", kritisiert auch Vincent stark den Kurs der aktuellen NRW-Landesregierung. Doch die vernichteten Dörfer seien nur ein Problem: "Acht der zehn am meisten CO 2 -produzierenden Kraftwerke Europas sind deutsche Kohlekraftwerke. Wir müssen für unsere Zukunft aus dieser Technologie raus!"

Aufgrund der Pandemiesituation trifft sich Greenpeace Gießen jeden Dienstag um 19.30 Uhr digital: analog werden weiter öffentlichkeitswirksame Aktionen geplant, so Katharina.