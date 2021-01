Greenpeace Gießen: "Mit Volldampf in die Klimakrise"

Die Expertenrunde ist sich sicher: Corona-Krise und Klimakrise haben ähnliche Muster. Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wie sieht die Welt nach der Pandemie aus? Diese Frage beschäftigt momentan mehr oder weniger die gesamte Gesellschaft. Ein Schlagwort, das dabei immer wieder auftaucht, ist die Frage nach der "Post-Corona Ökonomie". Wie viel Wandel brauchen wir in unserem wirtschaftlichen System und wie können wir uns auf die Zeit nach Corona vorbereiten? Im Rahmen einer Online-Podiumsdiskussion hatte Greenpeace Gießen am Mittwochabend zu eben jener Thematik drei Experten eingeladen, die diese Fragestellung gemeinsam mit rund 500 Teilnehmern diskutierten.

Moderator Stefan Maier von Greenpeace München ist selbst Unternehmer und sieht weitreichende Probleme im momentanen Alltag. "Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten. Es geht ein Riss durch die Gesellschaft. Wir können die Krise kaum noch managen und steuern mit Volldampf in die Klimakrise". Jede achte Art sei inzwischen bedroht und die Erde wird zu einem regelrechten Backofen. "Das System Erde ist massiv gestört", meint der Unternehmer. Man zerstöre die Grundlagen der Menschheit aufgrund der wirtschaftlichen Verfehlungen.

Das unterstreicht auch Christian Felber. Er ist Initiator der Gemeinwohlökonomie und sieht in der Corona-Krise auch eine ökologische Krise. "Zwei Milliarden Menschen werden bald in zu heißen Gebieten leben. Neben dem Artenverlust ist auch die Gesundheit und das Überleben der Menschen gefährdet", so Felber. Um dieses Problem in den Griff zu kriegen, sei eine ökologische Gleichgewichtstheorie vonnöten. Man müsse den wirtschaftlichen Erfolg am Gemeinwohl messen, nicht etwa an wirtschaftlichen Profiten.

Felber hat sich dafür das sogenannte "Gemeinwohlprodukt" überlegt, welches aus mehreren Faktoren besteht und gewisse Kriterien erfüllen muss. Neben diesem Produkt ist eine Gemeinwohlprüfung wie auch eine Gemeinwohlbilanz vonnöten. Das Ziel ist ein Bürgerbeteiligungsprozess, der am Ende für ein "gutes Leben für alle" sorgen soll, so die Theorie. Kernwirkung der Gemeinwohlökonomie für die Unternehmen soll die Notwendigkeit sein, mehr Verantwortung zu übernehmen. "Wir müssen die Wirtschaft als Befriedigung menschlicher Bedürfnisse verstehen", meint Felber.

Ökologische Gerechtigkeit?

Für Andrea Vetter, Transformationsforscherin an der HBK Braunschweig, ist eine Kombination zwischen sozialer Gerechtigkeit, gutem Leben und ökologischer Gerechtigkeit wichtig. "Wir müssen uns gesellschaftlich und historisch eingestehen, dass der Karren momentan tief im Dreck steckt", meint die Forscherin. Das momentane Wirtschaftssystem habe in der Pandemie geschadet und eine Reform sei vonnöten. "Niemand weiß, wie die Zukunft aussehen kann", resümiert Vetter. Man sei mitten im systemischen Umbruch und die Prioritäten für die Wirtschaftssysteme müssten sich radikal ändern. "Kein Profit, sondern die Priorität auf das Lebensnotwendigste legen. Es muss alles ganz anders werden", so die Forscherin. Besonders während der Pandemie habe sich gezeigt, dass die "systemrelevanten" Menschen nicht etwa Manager seien, sondern Pfleger, Kassierer und weitere Personen des Alltags.

Ebenso notwendig wie unvermeidlich seien die sozialen Bewegungen, die momentan entstehen. "Wir haben große feministische Bewegungen, antirassistische Bewegungen und klimapolitische Bewegungen. Das alles zeugt von einem Gerechtigkeitssinn für alle", so Vetter.

Dass man im Bereich der Gemeinwohlökonomie einen regelrechten Tango vollführen müsse, meint Claudia Kemfert. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik und zugleich Volkswirtin. Die momentane Gesellschaft lebe aus ihrer Sicht auf Kosten der folgenden Generationen, der Umwelt und des Klimas. "Ab August 2020 haben wir letztes Jahr auf Pump gelebt und wir haben nur eine Erde", so Kemfert. Die Kernfrage des Problems ist auch die Frage nach der Funktionalität des Systems. "Taugt das jetzige System zur Problemlösung oder ist das System ein Teil des Problems?", fragt sich die Professorin. Eine vorsorgeorientierte Postwachstumsökonomie wäre der Schritt in Richtung Gemeinwohlökonomie. Ebenfalls vergleicht sie die beiden Krisen miteinander analytisch. "Die Covid-Krise und Klimakrise haben ähnliche Muster. Sei es die Vorwarnung vor der Krise, die Weitsicht für die Zukunft, Krisen-Mottos wie "FlattenTheCurve" oder die Stärkung der Demokratie durch Solidarität", so die Volkswirtin.

Was die Zukunft angeht, hat Claudia Kemfert eine klare Planung verfasst: "Ich nenne es Mondays for Future - freitags demonstrieren, am Wochenende diskutieren und am Montag anpacken und umsetzen". Den Neustart nach der Pandemie müsse man als Chance begreifen.