Greenpeace Gießen zeigt Billigfleischproduktion die "Rote Karte"

GIESSEN (kg). Am Ende der Aktion von Greenpeace Gießen gab es die "Rote Karte" für Billigfleisch bei Edeka: Diana Becker überreichte einen mit einigen Unterschriften versehenen roten Zettel an den Marktleiter des Edeka Marktes in der Frankfurter Straße.

Ehrenamtliche der Umweltorganisation informierten einige Stunden bei sengender Sonne über die Probleme der Billigfleischproduktion und welche Fleischbetriebe hinter den Nummerncodes auf der Verpackung stecken. Die Aktivisten gaben interessierten Kundinnen und Kunden Tipps, wie sie Fleisch aus schlechter Haltung erkennen und vermeiden können.

Auskunft darüber gibt die sogenannte Haltungsform, die allerdings nur eine freiwillige und lückenhafte Kennzeichnung des Einzelhandels ist. Interessierte konnten sich direkt vor Ort für eine neue Einkaufspolitik bei Fleisch und Wurst und gegen Werbung für Billigfleisch einsetzen und auf einer großen "Roten Karte" an die Marktleitung unterschreiben. Zusätzlich wurden sie gebeten, den Offenen Brief von Greenpeace-Geschäftsvorstand Martin Kaiser an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ebenfalls zu unterzeichnen. Greenpeace fordert darin die Ministerin auf, Konsequenzen aus dem Tönnies-Skandal zu ziehen und die Tierhaltung dringend zu reformieren. Das bedeutet unter anderem: Tierschutz in der Nutztierhaltung endlich umsetzen, eine zweckgebundene Tierwohlabgabe und Transparenz beim Einkauf durch eine verpflichtende Haltungskennzeichnung.

"Die jüngsten Corona-Fälle in den großen Fleischfabriken haben erneut ein Schlaglicht auf das Geschäft mit Billigfleisch geworfen", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Produktion zu Dumpingpreisen funktioniere nur über die Ausbeutung von Arbeitskräften; sie gehe auf Kosten von Gesundheit, Tier, Umwelt und Klima.

Großkonzerne

Rund 60 Prozent der Fleischverarbeitung liege in der Hand von Großkonzernen wie Tönnies, Vion und Westfleisch. Greenpeace empfiehlt: Wenn überhaupt Fleisch, dann nur aus besserer Haltung und zu fairen Preisen. Doch wer beim Einkauf auf Produkte aus Billigfleischproduktion verzichten möchte, stößt auf einen Dschungel unterschiedlicher Gütesiegel.