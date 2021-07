Greensill-Affäre: Kritik in Gießen wird lauter

Durch die Insolvenz der Bremer Greensill-Bank droht der Stadt Gießen ein Verlust von zehn Millionen Euro. Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa

GIESSEN - "Nicht mit der notwendigen Sorgfalt": So lautet das Urteil der Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums zu den Geldanlagen der Stadt bei der mittlerweile insolventen Bremer Greensill-Bank. Zehn Millionen Euro sind durch die Anlage in Gefahr. "Der Magistrat nimmt diese Bewertung zur Kenntnis", reagiert Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz auf das von Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich unterzeichnete Schriftstück. Die FDP sieht sich durch die Kommunalaufsicht bestätigt: "In der Vergangenheit hat Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz zwar erklärt, dass sie als fachlich zuständige Kämmerin die politische Verantwortung übernehme, aber nicht ohne zugleich zu betonen, keine Fehler gemacht zu haben. Letzteres wurde nun durch den Regierungspräsidenten widerlegt. Jetzt wird sich zeigen, ob die Oberbürgermeisterin tatsächlich Verantwortung für den fahrlässigen Verlust von zehn Millionen Euro übernimmt und die erforderlichen persönlichen Konsequenzen trägt", formuliert Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzender Dominik Erb.

Interne Abläufe

In den Stellungnahmen an die Kommunalaufsicht habe man detailliert die internen Entscheidungsabläufe dargelegt: von der Liquiditätsanalyse, der Festlegung eines Handlungsrahmens, der standardisierten Angebotsabfrage bei Banken und Maklern, der Einbindung von Maklern, um Informationen über das aktuelle Marktgeschehen und bestehende Risiken zu erkennen, die interne Prüfung bis zur Vertragsbestätigung und -unterzeichnung im Vier-Augen-Prinzip durch den Magistrat, führt Grabe-Bolz aus. Entscheidungsgrundlage sei die 'Richtlinie für Geldanlagen der Universitätsstadt Gießen' gewesen. Wie von der Aufsicht empfohlen, habe der Magistrat damit begonnen, die Gesamtabläufe kritisch zu überprüfen. Festgeldanlagen würden bis auf Weiteres nicht abgeschlossen, die Anwendung der Anlagerichtlinie sei ausgesetzt und ihre inhaltliche Ausgestaltung werde derzeit von einer interfraktionell zusammengesetzten Arbeitsgruppe überprüft und verändert. "Die Kommunalaufsicht beanstandet allerdings nicht die Verwendung des Ratings der Agentur Scope Ratings GmbH. Die damit verbundene, vom Fraktionsvorsitzenden der FDP erhobene Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Oberbürgermeisterin, sie habe gegen die Regelung nach Ziffer 4.2 der Richtlinie verstoßen, teilte die Aufsicht in ihrer Stellungnahme ausdrücklich nicht", betont die Sozialdemokratin. Aktueller Stand sei, dass das Insolvenzverfahren gegen die Greensill Bank eröffnet wurde, und der Insolvenzverwalter von einem längeren, aber keineswegs aussichtslosen Verfahren spreche. Die Stadt Gießen habe gemeinsam mit der Stadt Köln ein Gutachten erstellen lassen, um Klagemöglichkeiten auf Schadensersatz gegen die BaFin, die Wirtschaftsprüfer, die Rating Agentur sowie die Makler zu prüfen.

Für die Fraktion der Freien Demokraten in der Stadtverordnetenversammlung stehe nun fest, dass bei entsprechender Sorgfalt und strikter Beachtung der Anlagenrichtlinie die Festgeldanlagen in Höhe von zehn Millionen Euro niemals hätten getätigt werden dürfen, erklärt Erb. Die FDP-Fraktion sehe sich darin bestätigt, dass nicht die Richtlinie, sondern deren inkonsequente Anwendung das Problem darstelle. "Wenn es in der Kämmerei an Expertise in Sachen Geldanlagen mangelt, ist das per se nicht tragisch. Aber dann muss man sich, wie in der Anlagenrichtlinie vorgesehen, beraten lassen. Macht man das nicht, agiert man außerhalb des durch die Stadtverordnetenversammlung gesetzten Rahmens und riskiert den Verlust von Steuergeldern. Ein solches Verhalten muss Konsequenzen haben. Schon ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Ungereimtheiten rund um den Jahresabschluss 2018 ist Frau Grabe-Bolz damit als Kämmerin nicht mehr tragbar", so Erb. Die Freien Demokraten gingen davon aus, dass nach Bekanntwerden des RP-Schreibens die Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleiten und den Sachverhalt einer strafrechtlichen Prüfung unterziehen werde.

"Rudimentäre Prüfung"

Wie aus dem Schreiben des RP hervorgehe, seien mehrere Fehler mit der Geldanlage von zweimal fünf Millionen Euro bei der Greensill-Bank gemacht worden, meint auch Heiner Geißler. Man habe sich lediglich über Laufzeiten, Zinskonditionen und das Rating der möglichen Kreditinstitute informiert, aber eine ergänzende Beratung oder Prüfung über mögliche Risiken der Anlagen seien nicht durchgeführt worden, kritisiert der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler "Entscheidend ist aber, dass die Stadt entgegen der von der Stadtverordnetenversammlung erlassenen Richtlinie zu Geldanlagen keine dokumentierte Beratung vorweisen kann. Gerade aufgrund mangelnder Kompetenz in der Frage von Geldanlagen bedarf es einer gründlichen externen Analyse, bevor man Geld in Millionenhöhe anlegt", formuliert Geißler. Stattdessen sei lediglich eine rudimentäre Prüfung vor Abschluss der Anlagengeschäfte erfolgt. "Damit ist klar erwiesen, dass sich die Verantwortlichen in der Stadt nicht an die eigene Richtlinie zur Geldanlage gehalten haben", fasst der Politiker zusammen. Den Grundsatz "Sicherheit vor Rentabilität" bei Geldanlagen habe die Stadt Gießen sträflich vernachlässigt. "Damit liegt die Verantwortung für die verlorenen zehn Millionen Euro eindeutig bei der für die Kämmerei verantwortlichen Oberbürgermeisterin", resümiert der Fraktionsvorsitzende.