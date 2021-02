Grillplatz und Radständer

Der Boulderwürfel soll ab Frühjahr genutzt werden können. Foto: Alpenverein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die große Außenfläche neben und hinter dem Kletter- und Boulderzentrum in der Rödgener Straße soll noch attraktiver werden: In den letzten Monaten hat der Alpenverein Gießen dort bereits einen großen Boulderwürfel aufgestellt, der zum seilfreien Klettern in Bodennähe einlädt.

Vom Frühjahr an benutzbar sein wird auch eine feste Slackline. Dann wird außerdem die Erweiterung des Fahrrrad-Abstellplatzes um eine überdachte Ständeranlage sowie das Anlegen eines Grillplatzes in Angriff genommen. Für diese geplante Serviceverbesserung, die bis zum Sommerfest im August fertig sein soll, hat die Sektion eine finanzielle Unterstützung durch die Volksbank Mittelhessen erhalten.

Förderwettbewerb

Denn sie hatte sich an deren Förderwettbewerb für gemeinnützige Projekte beworben und dabei einen Betrag von 1000 Euro gewonnen, wie der Alpenverein mitteilt.

Der künftige Grillplatz soll später auch noch um eine Teilüberdachung und Spielgeräte ergänzt werden. Er soll vor allem für Kindergeburtstage, Firmenevents und Teambuilding-Aktivitäten genutzt werden. Damit möchte der Alpenverein sein familienfreundliches Profil weiter stärken.