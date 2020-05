Großbaustelle rund ums E-Klo in Gießen: Stadtwerke sanieren Erdgasleitungen

Rund ums E-Klo ist ab Montag mit einigen Einschränkungen zu rechnen. Foto: Friese

Giessen (red). In den kommenden Monaten sanieren die Stadtwerke Gießen (SWG) Erdgasleitungen in der Westanlage, der Südanlage und der Frankfurter Straße. Die Einrichtung der Großbaustelle beginnt schon am Montag, die eigentlichen Bauarbeiten am 11. Mai. Dabei werden alte Rohre aus Grauguss gegen moderne Kunststoffleitungen ausgetauscht.

Die umfangreichen Bauarbeiten dienen einem wichtigen Zweck: die Versorgungssicherheit auf dem gewohnt hohen Niveau zu halten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Um Anlieger und Verkehrsteilnehmer nicht über Gebühr zu strapazieren, trafen die Verantwortlichen bei den SWG die Entscheidung, in den nächsten Jahren ohnehin anstehende Arbeiten gleich mit zu erledigen. "Weil die Wasserleitungen schon relativ alt sind, nutzen wir die geöffneten Gräben. Das erspart allen Beteiligten viel Ärger", begründet Ina Weller, SWG-Unternehmenssprecherin, das Vorgehen.

Detaillierte Planung

Während der Bauarbeiten soll es zu möglichst keinen Einschränkungen bei der Versorgung kommen. Das erfordert eine detaillierte Planung.

Zuerst verlegen die SWG die neuen Leitungen, die sie anschließend ins Netz einbinden. Danach hängen die Monteure die Hausanschlüsse um. Erst wenn die funktionieren, holen sie die alten Rohre und Armaturen aus der Erde. Dieses Verfahren ist nicht nur zeitaufwendig, sondern braucht auch vergleichsweise viel Platz. "Wo der nicht vorhanden ist, bauen wir provisorische Bypässe", erklärt Stefan Ruckstuhl, Projektleiter bei den SWG. Auch die vor allem in der Westanlage stehenden alten Bäume wirken sich auf die Bauarbeiten aus. Um sie zu schützen, führen die SWG die Leitungen um sie herum. Diese projektspezifischen zusätzlichen Arbeiten werden weitere Zeit in Anspruch nehmen. Derzeit gehen die Verantwortlichen der SWG davon aus, dass sie das Großprojekt im Juni 2021 zum Abschluss bringen - vorausgesetzt, dass alles läuft wie geplant und nicht etwa ein kalter Winter mit wochenlangem Bodenfrost Erdarbeiten für längere Zeit unmöglich macht.

UMLEITUNG DER BUSLINIEN Die Baumaßnahme ist bis voraussichtlich Dezember terminiert und wirkt sich unmittelbar auf fast alle Stadtbuslinien aus. Weil die Frankfurter Straße stadtauswärts bis zur Alicenstraße gesperrt ist, müssen folgende Buslinien Umleitungen fahren: Linie 1: In Fahrtrichtung Kleinlinden/Allendorf/Lützellinden verläuft der Linienweg nach der Haltestelle Johanneskirche über die Südanlage, Bleichstraße, Ludwigstraße, Röntgenstraße und Friedrichstraße zur Haltestelle Friedrichstraße. Die Haltestelle Röntgenstraße in der Röntgenstraße wird ersatzweise bedient. Die Haltestelle Liebigstraße in der Frankfurter Straße entfällt. In Fahrtrichtung Sophie-Scholl-Schule/Rödgen gibt es keine Umleitung. Linie 2: In Fahrtrichtung Bahnhof fahren die Busse ab der Haltestelle Oswaldsgarten und zurück über Westanlage und Bahnhofstraße. Die Haltestellen Selterstor, Liebigstraße und Bahnhofstraße entfallen. Linie 5 und 15: In Fahrtrichtung Greizer Straße/Burgenring verkehren beide Linien ab der Haltestelle Bahnhof über die Bahnhofstraße und Westanlage zur Haltestelle Oswaldsgarten und weiter zum Marktplatz. Die Haltestelle Katharinengasse entfällt. In Fahrtrichtung Bahnhof bleibt alles wie gewohnt. Linie 17: Diese Linie ist wegen des derzeit gültigen Samstagsfahrplans nicht in Betrieb. Wenn sie den Linienbetrieb wieder aufnimmt, führt sie die Umleitung in Fahrtrichtung Bahnhof ab der Haltestelle Johanneskirche über Südanlage, Westanlage, Reichensand und Bahnhofstraße zur Haltestelle Bahnhof. Die Haltestelle Liebigstraße entfällt. Die Haltestelle Katharinengasse im Reichensand wird angefahren. In der Gegenrichtung fahren die Busse über die Bahnhofstraße, Westanlage und Südanlage weiter zur Haltestelle Johanneskirche. Linie 24: In beiden Fahrtrichtungen verläuft der Linienweg über die Westanlage und die Bahnhofstraße. Die Haltestelle Mühlstraße wird angefahren - die Haltestellen Oswaldsgarten, Marktplatz, Stadttheater, Johanneskirche und Liebigstraße entfallen hingegen. Die Linien 3, 9, 10, 13, 12, 800, 801, 802 sind von der Baumaßnahme nicht betroffen und folgen dem regulären Linienweg. In Fahrtrichtung Bahnhof wird die Haltestelle Liebigstraße für die Zeit der Baumaßnahme stillgelegt und folglich nicht angefahren. Die Nachtbusse Saturn und Venus sind coronabedingt weiterhin außer Betrieb. Weitere Informationen unter www.rmv.de. Auch Buslinien der VGO (Verkehrsgesellschaft Oberhessen) sind betroffen: Die Haltestelle "Gießen Liebigstraße" kann von den Linien GI-21, GI-22, GI-41, GI-42, GI-44, 371, 372, 375, 377 und 378 nicht bedient werden. Als Ersatz kann auf die Haltestelle "Gießen Bahnhof" ausgewichen werden. Die Haltestelle "Gießen Bahnhofstraße" kann von den Linien GI-41, GI-42 und GI-44 nicht angefahren werden. Als Ersatz bieten sich die Haltestellen "Gießen Mühlstraße" oder "Gießen Bahnhof" an. Die Haltestelle "Gießen Selterstor" kann von den Linien GI-41, GI-42 und GI-44 nicht bedient werden. Als Ausweichmöglichkeit bieten sich die Haltestellen "Gießen Mühlstraße" oder "Gießen Bahnhof" an. Mit Verspätungen muss gerechnet werden. Weitere Informationen auf www.vgo.de. (red)

Selbstverständlich halten die SWG alle Zufahrten zu Höfen jederzeit offen. Auch die Gehwege bleiben wie gewohnt nutzbar. Für den Verkehr bedeuten die Arbeiten allerdings massive Eingriffe. "Wir bitten schon heute um Verständnis und versprechen, alles zu unternehmen, um die Behinderungen auf ein Minimum zu reduzieren", bringt es Ina Weller auf den Punkt. Tatsächlich trägt die Einteilung der Gesamtbaumaßnahme in vier Bauabschnitte genau dieser Anforderung Rechnung. "Auf diese Weise können wir die Einschränkungen räumlich und zeitlich ein Stück weit begrenzen und nötige Sperrungen wieder aufheben, wenn ein Teilabschnitt erledigt ist", führt Stefan Ruckstuhl aus.

Gleich zu Beginn der Arbeiten wird die Frankfurter Straße stadtauswärts von der Einmündung auf die Südanlage bis zur Wieseck-Brücke gesperrt. Pkw, Lkw und Bussen steht in der Südanlage in beide Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Mit dem Fortschreiten der Arbeiten wird die Verkehrsführung immer wieder an die jeweils neue Situation angepasst.

Nur ein Fahrstreifen

Damit das Sanierungsprojekt rechtzeitig am 11. Mai starten kann, beginnt die von den SWG beauftragte Firma BAS schon am 4. Mai, neue Fahrstreifen zu markieren, Bereiche abzusperren und Schilder aufzustellen.