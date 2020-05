Große Hilfe für kleine Patienten an der THM in Gießen

Prof. Keywan Sohrabi (rechts) von der THM demonstriert das Diagnoseverfahren mithilfe einer Puppe. Mit dabei sind (von links) Meysam Alikhani (IfM GmbH), Dr. Birgit Samans (THM) und Prof. Volker Groß (THM und TransMit-Zentrum). Foto: THM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Beinahe jedes zehnte Kind leidet unter einer Atemwegserkrankung. Zu den typischen Symptomen gehören Husten, Atembeschwerden und Luftnot. Für Eltern ist nur schwer einschätzbar, wie ernst oder harmlos die Situation ihres Kindes ist, wenn es hustet. Hat es sich vielleicht nur verschluckt oder ist es prekärer? "Atemwegserkrankungen treten häufiger bei kleinen Kindern auf. Mit der Problematik, dass sie schwer zu diagnostizieren sind. Uns stehen zur Feststellung einer Erkrankung nur sehr wenige Hilfsmittel zur Verfügung", erklärt Volker Groß, Professor für biomedizinische Technik an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). "Hinzu kommt, dass die Symptomatik eher nachts auftritt. Dann sind die Kinder aber nicht beim Arzt, der den Schweregrad beurteilen muss und kaum eine Möglichkeit hat, diesen zu verifizieren." Und genau hier soll das Projekt "Quitam Nox" (Ruhige Nacht) ansetzen, sagt Prof. Keywan Sohrabi.

Das Ziel ist die Entwicklung eines täglich im häuslichen Bereich einsetzbaren Langzeitmonitorings bei Säuglingen und Kleinkindern mit Atemwegserkrankungen. Es basiert auf akustischen und visuellen Signalen, die gemessen werden können. Anhand dessen soll der Schweregrad der Erkrankung festgehalten werden und von Ärzten einschätzbar sein. "Wir kombinieren dabei in dem Projekt das, was wir über Mikrofone erhalten mit dem, was wir über Video aufzeichnen", erläutert Sohrabi.

Kritische Situationen

An dem Forschungsprojekt sind neben der THM in Gießen die Ingenieurbüro für Medizintechnik (IfM) GmbH in Wettenberg, die Kinder-Uniklinik-Ostbayern in Regensburg und das TransMit-Zentrum für Bioakustik und Atemphysiologie in Marburg beteiligt. "Die IfM GmbH ist unser regionaler Industriepartner, der wichtig zur Beratung und Erarbeitung des Konzeptes ist. Unser klinischer Partner ist die Kinder-Uniklinik, die die Untersuchungen durchführt. Das TransMit-Zentrum in Marburg besitzt die Kompetenz zur akustischen Bewertung der Signale und die THM ist für die Umsetzung und das Testen des Konzeptes verantwortlich", sagt Volker Groß. Finanziell gefördert wird es durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

STUDIERENDE BERICHTEN ÜBER PROJEKTE . In dem Seminar "Forschung verständlich machen: Wissenschaft in der Tageszeitung" haben sich Studierende der Fachjournalistik Geschichte der Justus-Liebig-Universität (JLU) ein Semester lang mit den theoretischen und praktischen Herausforderungen der Berichterstattung über wissenschaftliche Vorträge und Projekte der beiden Gießener Hochschulen beschäftigt. . Zum Abschluss konnten sie sich dann selbst ein Thema suchen und ausprobieren, die jeweils ganz unterschiedlichen fachlichen Zusammenhänge anschaulich und verständlich aufzubereiten. . Auf der Hochschulseite des Anzeigers werden nun einige der dabei entstandenen journalistischen Texte vorgestellt.

Im Fokus steht die Unterstützung der Eltern durch technische Hilfsmittel, die deren tägliche Nachtwache ersetzen sollen. "Sie zeigen kritische Situationen des Kindes auf, warnen somit die Eltern, und zeichnen diese auch auf, um sie dem Arzt als diagnostisches Tool an die Hand geben zu können", konkretisiert Groß. "Denn darüber kann festgestellt werden, wann was aufgetreten ist, wie oft und mit welcher Auswirkung", ergänzt Sohrabi. So kann ein objektiveres Bild vom gesundheitlichen Zustand der kleinen Patienten erfasst werden. "Denn die Beurteilung der Anfälle durch die Eltern ist natürlich variabel. Es gibt die ängstlichen Eltern, die alles überinterpretieren, und es gibt die, die es kaum wahrnehmen", sagt Groß.

"Wir haben eine Arbeitsgruppe, die schon seit über 25 Jahren das Themenfeld der Mustererkennung im visuellen, aber auch auditiven Bereich bearbeitet", berichtet Sohrabi. "Speziell Volker Groß ist Experte, der sich mit Geräuschen auskennt. Das ist wichtig. Denn wie kann Husten, das Pfeifen der Lunge von Vuvuzelas im Fernsehen oder einem vorbeifahrenden LKW unterschieden werden? Dort greifen verschiedene Mustererkennungen ein, um zu differenzieren."

Das Erkennen von typischen Mustern im häuslichen Umfeld sei immer eine Herausforderung mit den ganzen Einflüssen, die nun einmal da seien. Angefangen von der Beleuchtung bis zu Geräuschen im Hintergrund, verursacht durch die anderen Familienmitglieder.

Eine weitere Herausforderung stelle das Kind selbst dar, aufgrund seiner sich ständig ändernden Schlafposition, die es im Bett einnehme. "Das ist eine Challenge für uns. Wir müssen identifizieren, ob es die unteren oder die oberen Extremitäten des Kindes sind. Ist es der Kopf oder der Rumpf? Was bewegt sich da? Denn wir selektieren bei unserem Verfahren die Bewegungen, die Atemfrequenz und die Körpertemperatur", erklärt Sohrabi.

Bei den meisten Verfahren, die es bisher gebe, würden Sensoren an den Körper angebracht werden, erläutert er. Es handele sich dabei also um kabelgebundene Produkte. Ein wesentlicher Unterschied zu ihrer Methode, die ohne Sensorik am Patienten, das heißt kontaktfrei, durchgeführt werden könne. "Denn wer möchte seinem Kind jede Nacht etwas auf den Körper kleben? Daher war die Idee, weg vom kleinen Patienten zu kommen", sagt Groß. Die Anwendung ihres Verfahrens, betont Sohrabi, diene zum einen der Diagnose einer Erkrankung, zum anderen aber auch der Überprüfung, ob die bereits eingeleiteten therapeutischen Maßnahmen dem Patienten einen "Benefit" gebracht haben. "Wir fangen jetzt mit den Kindern an. Es besteht aber auch die Möglichkeit, das Verfahren zu erweitern, es auf andere Krankheitsbilder zu übertragen." Von der Kinderheilkunde hin zu neurodegenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel Parkinson, die ältere Patienten betreffen."

Ein wesentlicher Bestandteil, der bei dem Einsatz des Monitorings zu berücksichtigen sei, bestehe in der Garantie der Wahrung des Schutzes und der Sicherheit der aufgezeichneten Daten. "Alles spielt sich im häuslichen Umfeld ab und wir wollen auf keinen Fall Spionage nach Hause bringen", betont Groß. Der Sinn solle schließlich nicht darin bestehen, allen möglichen Leuten die Tür zu öffnen, um sich Zugang zum Kinderzimmer zu verschaffen, sondern mit moderner Technik Hilfe zu leisten.

Geführt wird das im vergangenen Jahr begonnene Projekt bis 2021. Welchen Wert es für die Ärzte und ihre Patienten haben wird, ist momentan noch nicht einschätzbar. Aber es habe großes Potenzial. Nicht zuletzt aus dem Grund, dass es nicht nur auf ein Symptom bezogen sei und deshalb auch auf andere Erkrankungen ausgeweitet werden könne. Janine Busse