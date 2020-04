Große Unsicherheit bei Medizinstudierenden der JLU Gießen

Lernen oder behandeln? Auch an der JLU herrscht derzeit große Unsicherheit bei den angehenden Ärzten. Symbolfoto: dpa

GIESSEN. Das Engagement der Medizinstudierenden hat für viele strahlende Gesichter und große Erleichterung gesorgt. Denn kaum war der Aufruf von Justus-Liebig-Universität (JLU) und Uniklinikum veröffentlicht, meldeten sich sogleich rund 300 angehende Ärzte, um angesichts der Corona-Krise bei der Versorgung von Patienten mitzuhelfen. "Ich würde auch gern etwas machen", sagt Tristan Rathgeber. "Aber ich hänge gerade etwas in der Luft." Der 27-Jährige weiß nämlich nicht, ob er nun ab dem 15. April zum Zweiten Staatsexamen antreten muss oder demnächst im vorgezogenen Praktischen Jahr (PJ) erstmals mit Covid-19-Patienten konfrontiert wird. Mit dieser Unsicherheit ist der Medizinstudent nicht allein. Seine 170 Kommilitonen der JLU bereiten sich seit rund drei Monaten ebenfalls auf das "M2" vor.

Hessenweit haben sich insgesamt 424 Studierende für die Prüfung angemeldet, nennt Pressesprecherin Alice Engel vom zuständigen Sozialministerium konkrete Zahlen. Ob es allerdings tatsächlich zu einer kurzfristigen Verschiebung des Examens kommt, wie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erst vor wenigen Tagen verfügt, steht noch nicht fest. Schließlich haben Länder "die Möglichkeit, hiervon abzuweichen, wenn sie die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung unter den Bedingungen der epidemischen Lage sicherstellen können", teilt das Ministerium mit. "Eine Abstimmung hierzu erfolgt noch", heißt es wiederum aus Wiesbaden.

Die Verordnung aus Berlin sieht obendrein vor, dass die Studierenden, für die das Examen verschoben wurde, bereits im April in ihre praktische Ausbildung gehen. "Für sie wird das PJ von 48 auf 45 Wochen verkürzt. Dies verlängert für sie die Zeit, sich auf das Zweite Staatsexamen dann im April 2021 vorzubereiten."

In der zweiten medizinischen Staatsprüfung wird an drei aufeinanderfolgenden Tagen das klinische Wissen des gesamten Studiums abgefragt. "Das sind pro Tag 120 Aufgaben", erläutert Tristan Rathgeber im Gespräch mit dem Anzeiger. Seine Vorbereitung darauf sei - "zum Glück" - durch die Schließung der Bibliotheken der JLU nicht eingeschränkt. "Ich arbeite mit einer ziemlich guten Lernplattform." Dort lassen sich nicht nur alte Examensfragen, sondern auch Lernkarten zu den vielen verschiedenen Krankheitsbildern finden. Das Pensum ist auf 100 Tage verteilt, sodass die eifrig Lernenden recht gut überblicken können, was bis zur ersten Klausur noch gebüffelt werden muss. Und da der Zugang zu dieser Lernplattform "quasi von der Uni spendiert" und allen Examenskandidaten zur Verfügung gestellt wird, haben die Kommilitonen auch die gleichen Voraussetzungen.

"Viel problematischer ist die Unsicherheit, ob die Prüfung überhaupt stattfindet", gibt der Student im zehnten Semester zu bedenken. Das habe sich auch deutlich auf seine Motivation ausgewirkt. Zunächst hieß es Mitte März, die Klausuren werden wie geplant geschrieben. Zwei Tage später sei von anderer Seite genau das Gegenteil kolportiert worden. "Es war völlig unklar, ob es sinnvoll ist, weiter zu lernen." Deshalb haben die Examenskandidaten gehofft, dass mit der "Verordnung zur Abweichung von der Approbationsordnung für Ärzte bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite", die am 1. April in Kraft getreten ist, eine endgültige Entscheidung gefällt wird. Zumal Jens Spahn gleichzeitig versichert hat, dass Studierende keine Nachteile für ihren Studienfortschritt hinnehmen müssen. "Dafür haben wir jetzt flexible und rechtssichere Regelungen getroffen - ohne jedoch Abstriche bei der Qualität der ärztlichen Ausbildung zu machen."

Doch genau daran haben die Betroffenen offenkundig erhebliche Zweifel. Eine Online-Petition der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, die den "ersatzlosen Wegfall der Prüfung im April 2020 mit Anerkennung der kumulierten Leistungen des klinischen Studienabschnitts als Äquivalenzleistung" fordert, weist innerhalb kürzester Zeit über 106 000 Unterzeichner aus. "Es ist selbstverständlich, dass Medizinstudierende jetzt als unterstützende Kräfte in der Versorgung eingesetzt werden", schreibt die bundesweite Vertretung der angehenden Ärzte. Doch die Studierenden fürchten durch die Regelung die Rückkehr zu einem "Hammerexamen".

"Bis 2014 wurde erst nach dem Praktischen Jahr die schriftliche und anschließend noch eine praktische Prüfung abgelegt", erläutert Tristan Rathgeber. Damals aber sei die Zeit sehr kurz gewesen, um den beachtlichen Stoff wirklich zu lernen. Aus diesem Grund sei durch eine Änderung der Approbationsordnung festgelegt worden, dass die "objektivere Prüfung" direkt nach dem klinischen Studienabschnitt und nur noch der mündliche Teil nach dem PJ absolviert werden soll. Folglich sei es "ein Rückschritt", wenn das Zweite Staatsexamen nun doch wieder nach dem PJ anstehen würde.

Baden-Württemberg hat bereits verlautbart, den Vorgaben aus Berlin zu folgen und das Zweite Staatsexamen ins nächste Jahr zu verschieben. Sachsen und Sachsen-Anhalt stellen den künftigen Ärzten mit Zulassung zur "M2" die Entscheidung frei, ob sie die Prüfung ablegen oder vorzeitig ins Praktische Jahr eintreten möchten. Dieses Vorgehen favorisiert auch die Fachschaft Medizin der JLU und hat das auch dem Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG) in einem Schreiben mitgeteilt. Denn nach Einschätzung eines Fachschaftsvertreters sei zwar der überwiegende Teil, aber eben nicht alle Prüflinge dafür, dass das Examen wie geplant geschrieben werde.

Für Tristan Rathgeber ist es die "deutlich schönere Lösung", wenn er den gelernten Stoff Mitte April bei den Klausuren auch anwenden darf. Der 27-Jährige kann durchaus damit leben, stattdessen vier Wochen früher mit dem PJ zu beginnen und in der Corona-Krise sofort mitanzupacken. "Aber es wäre schon gut, sehr bald zu erfahren, wie es weitergeht."