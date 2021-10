Große Veränderungen bei der Wohnbau Gießen

Vor dem künftigen Kundencenter in der Ludwigstraße präsentieren Geschäftsführerin Dorothee Haberland (rechts) und Pressesprecherin Susann Balser-Hahn das neue Logo der Wohnbau sowie den Flyer für die Mieterbeiratswahlen. Foto: Berghöfer

GIESSEN - Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass "Wohnen" das große Thema der nächsten Jahre in Gießen sein wird. Vor diesem Hintergrund erfindet sich auch das kommunale Wohnungsunternehmen, die Wohnbau Gießen GmbH, gerade neu - und das beileibe nicht nur mit einem neuen Logo, das Geschäftsführerin Dorothee Haberland und Pressesprecherin Susann Balser-Hahn nun der Öffentlichkeit vorstellten.

Zu den großen Herausforderungen der Wohnbau und des Tochterunternehmens "Wohnbau Mieterservice" gehören der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für sozial Schwächere und der Klimawandel. Von den angekündigten 400 neuen Sozialwohnungen wird in der Straße Trieb 5 gegenwärtig die 78. gebaut. Der größere Teil dieser Aufgabe liegt also noch vor der Wohnbau. Bis zum Erreichen der ehrgeizigen Klimaschutzziele, die sich die Stadt gesetzt und damit auch der Wohnbau aufgegeben hat, bleiben noch 14 Jahre.

Neben der zügigen Umsetzung der nächsten Neubauprojekte in der Weserstraße, am Alten Flughafen und auf der Philosophenhöhe muss die Wohnbau mit der energetischen Sanierung ihres Bestandes also dazu beitragen, die Klimaschutzziele der Stadt zu erreichen. "Gleichzeitig müssen wir das so anpacken, dass die wirtschaftliche und organisatorische Leistbarkeit sichergestellt wird", betont Haberland.

Dabei setzt die Wohnbau auf neue Methoden. In der Heinrich-Will-Straße werden derzeit Gebäudetechnik und Bäder mit einem hohen Vorfertigungsgrad saniert. Das heißt: Vieles, was früher in der Wohnung gebaut wurde, wird bereits vorgefertigt angeliefert und auf der Baustelle außerhalb der Wohnungen vormontiert. Dadurch werden die Mieter weniger belastet, die Vorgaben durch die Corona-Pandemie berücksichtigt und die Bauzeit verkürzt

Weitere Pilotprojekte sind geplant, wie die serielle Sanierung von Bestandsgebäuden nach dem niederländischen Energiesprong-Model. Damit sollen "komfortable, architektonisch ansprechende Häuser, die weitgehend klimaneutral und doch für jedermann erschwinglich sowie innerhalb weniger Wochen Bauzeit entstehen können", umsetzbar sein. Auch für Neubauten sei das eine Option, sagt Dorothee Haberland.

Sichtbarster Ausdruck ist das neue Kundencenter, das gerade in den ehemaligen Räumen des Freiwilligenzentrums eingerichtet wird. Mieter und Wohnungssuchenden soll dort schnell und unkompliziert geholfen werden. Erweiterte Öffnungszeiten, eine verbesserte Telefonorganisation und eine Homepage, auf der man künftig viele Verwaltungsvorgänge bequem von zuhause erledigen kann, sollen dafür sorgen, dass lange Schlangen im Innenhof der Ludwigstraße 4 künftig der Vergangenheit angehören. Auch für den "Wohnbau Mieterservice" hat sich Haberland viel vorgenommen. Die zuletzt defizitäre Tochter soll zu einem wirtschaftlich effizienten und sich selbst tragenden Servicebetrieb werden. Neue IT-Lösungen sollen das Abarbeiten der rund 12 000 Instandhaltungs-, Wartungs- und Pflegeaufträge pro Jahr erleichtern. Künftig sollen direkt und zeitnah Termine telefonisch mit den Mietern vereinbart werden.

Ein besonderes Anliegen der Geschäftsführerin sind die anstehenden Wahlen der Mieterräte. Noch in diesem Jahr können die rund 7100 Mieter der Wohnbau ihre Vertretung neu wählen. "Wir wünschen uns eine hohe Wahlbeteiligung und viele Kandidaten, die sich aufstellen lassen", sagt Haberland. Die Wahlbeteiligung ist in der Tat verbesserungswürdig. Zuletzt lag sie nur bei rund zwei Prozent. Eigentlich unverständlich, denn wo sonst hat ein Mieter schon ein Mitspracherecht, wenn der Vermieter etwas ändern oder umbauen will? Die Wahlen werden künftig vereinfacht. Pro Mietvertrag kann eine Stimme per Briefwahl abgegeben werden.

In den nächsten Tagen erhalten alle Mieter Informationen zur Wahl. Zudem kann man sich im Internet unter www.wohnbau-waehlt.de informieren. Dort werden auch die Kandidaten präsentiert. Eine Infoveranstaltung sowie Vor-Ort-Aktivitäten mit einem Wahl-Mobil sind ebenfalls in Vorbereitung.