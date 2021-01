Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Kleinlinden

Symbolfoto: Harald Kaster

GIESSEN - Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand in der Wetzlarer Straße in Kleinlinden ausgerückt. Das Gebäude, in dem mehr als 50 Personen gemeldet sind, musste laut Mitteilung der Polizei komplett geräumt werden. Sieben Bewohner mussten demnach wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung untersucht werden; vier davon wurden stationär in Kliniken aufgenommen.

Die Feuerwehr hat unter anderem über eine Drehleiter mehrere Personen retten können, heißt es in der Mitteilung. Schnell hätten die Einsatzkräfte den Brand löschen können. Die Wetzlarer Straße musste für den Einsatz gesperrt werden.

Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Gießen nehmen die Ermittlungen auf, sobald der Brandort wieder zu betreten ist, heißt es weiter. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Angaben zur Brandursache sind frühestens nach den Untersuchungen der Brandursachenermittler möglich.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro.