Großer Andrang: Hitze bedeutet "Gratwanderung" für Freibad Gießen

Wasserspaß in weiter Ferne: Vor dem Freibad Ringallee herrschte am Sonntagnachmittag großer Andrang, doch die maximale Besucheranzahl war bereits erreicht.

Giessen. Der Wunsch nach Abkühlung ist groß. Ein Platz im Schwimmbad oder Badesee gilt dieser Tage allerdings als rares Gut. Die heißen Temperaturen sorgen offenbar auf der Suche nach Erfrischung obendrein für erhitzte Gemüter. So musste die Polizei am Sonntagnachmittag im Eingangsbereich des Dutenhofener Sees gleich mehrere Platzverweise erteilen. Der Andrang am bislang wärmsten Wochenende des Jahres war deutlich höher, als die Corona-Auflagen zuließen. Als schließlich keine weiteren Badegäste mehr auf das Gelände gelassen werden durften, wollten die Abgewiesenen dies nicht akzeptieren. Ähnliches kann Ina Weller, Pressesprecherin der Stadtwerke Gießen (SWG), auf Anfrage dieser Zeitung auch für das Freibad Ringallee berichten. "Ja, leider gab es Ärger mit Menschen, die nicht mehr reingelassen wurden." Erst die Drohung, die Polizei einzuschalten, habe hier letztlich zur Einsicht geführt.

Maximal 750 Badegäste

Erst Ende Juli hatten die SWG die Besuchergrenze von 500 auf 750 angehoben, dazu auch das vorher trockengelegte Babybecken wieder geöffnet, und an die Vernunft der Gäste appelliert. Je 100 E-Tickets können pro Tag vorab online erworben werden. Fünf wählbare Zeitfenster sollen - so die Theorie - das Aufkommen am Einlass entzerren. Ohne die digitale Eintrittskarte gibt es - auch für Dauerkarteninhaber - keine Zutrittsgarantie. Sind 750 Menschen auf dem Gelände, wird niemand mehr eingelassen. Bei den derzeitigen Temperaturen geht das schnell. Dazu kommt: "Die E-Tickets für den Samstag waren am Freitagnachmittag bereits ausverkauft." Ihr Glück wollten viele Abkühlungssuchende aber dennoch probieren. Am Sonntagnachmittag bildete sich dann eine lange Warteschlange bis hin zum Parkplatz. Ein Badegast schildert gegenüber dieser Zeitung, dass die Abstände dort nicht immer eingehalten und auch keine Mund-Nase-Masken getragen worden seien. "Das entspricht im Groben auch den Wahrnehmungen unserer Mitarbeiter", bestätigt Ina Weller. Ein Bild, das sich teilweise auch auf dem Gelände fortgesetzt hat: "Auf der Liegewiese wollten viele Badegäste im Schatten der Bäume liegen und haben sich dann dichter zusammengelegt." Dabei seien weiter hinten noch etliche Plätze unter den Kastanien frei gewesen. Generell hätten sich am Wochenende viele Leute auf den Weg in die Ringallee gemacht, "ohne unsere Ampel zu beachten". Unter https://www.giessener-baeder.de/ampel/ informieren die SWG über die aktuelle Auslastung in den Bädern, weisen aber auch darauf hin, dass sich das Besucheraufkommen dynamisch entwickelt. Zeigt das Signal auf Rot, gibt es jedenfalls - wie im Straßenverkehr - keinen Spielraum. Dies wollten am Sonntag einige umsonst Angereiste wohl nicht einsehen und kletterten kurzerhand über den Zaun am Haupteingang. "Wir haben in Aussicht gestellt, dass wir - sollten die Personen das Gelände nicht unverzüglich verlassen - die Polizei einschalten werden", so Weller. "Das hat gewirkt."

Am Dutenhofener See mussten die Beamten allerdings tatsächlich anrücken. Leider, so die Polizei in einer Pressemitteilung, waren einige Personen, die auf Einlass warteten, etwas ungehalten und aggressiv. Die Betreiber des Badesees baten einen Tag später auf Facebook eindringlich darum, sich vor der Anreise über das Besucheraufkommen zu informieren: "Es bringt nichts, wenn wie gestern circa 300 Menschen ohne Masken eng gedrängt vor dem Eingang stehen und die Polizei mit Durchsagen diese Ansammlung aufheben muss! (...) Wir machen das doch nicht zum Spaß! Man muss wirklich langsam am Menschenverstand zweifeln!"

Warteschlange am Becken

Die Erfahrungen der vergangenen Tage im Gießener Freibad beschreibt Ina Weller als "eine Gratwanderung zwischen dem Hygienebedürfnis der Badegäste und unserer Mitarbeiter sowie der Tatsache, dass wir wesentlich weniger Kunden ins Bad lassen dürfen, wie hinein wollen". Und die, die reinkommen, brauchen dann mitunter noch einmal Geduld. Rund 20 Minuten mussten Besucher laut der SWG-Sprecherin am Sonntag warten, bis sie ins Nichtschwimmerbecken durften. Hier können aktuell maximal 60 Besucher zeitgleich planschen. Ist diese Höchstzahl erreicht, heißt es für alle Anderen wieder Schlange stehen. "Damit es die Wartenden etwas angenehmer haben und nicht in der prallen Sonne stehen, haben wir Sonnenschirme aufgestellt und auch den Boden genässt." Zumindest eine kleine Abkühlung gibt es also schon vor dem Sprung ins kühle Nass.