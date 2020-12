"Großer Bahnhof" am Gießener Bahnhof: Die Linken-Politiker machen Station auf ihrer Mittelhessenrundreise. Foto: Schäfer

GIESSEN - "Großer Bahnhof" am Bahnhofsvorplatz in eisiger Kälte und bei schneidendem Wind: Aufwärmen wollten Politiker der Linken die derzeit abgekühlten Themen Verkehrswende und Klimawandel bei einer "Tour der Verkehrsalternativen" durch Mittelhessen, damit diese in der von Corona besonders geprägten Jahreszeit nicht vergessen werden. Beabsichtigt war deshalb, in drei mittelhessischen Städten mit Vertretern von Bürgerinitiativen, Interessenverbänden und Vereinen zum Thema Verkehrswende ins Gespräch zu kommen.

Der Bau der A49 war aktueller Anlass der Mittelhessenreise, die von Kirchhain über Marburg nach Gießen führte. Mit dabei waren hochrangige Politiker der Linken aus dem Bund und dem Land Hessen. So Bundestagsabgeordneter (MdB) Jörg Cezanne, dessen Wahlkreisbüro sich in Gießen am Marktplatz befindet. Cezanne sitzt in Berlin sowohl im Verkehrs- als auch im Finanzausschuss. Begleitet wurde er von seiner Bundestagskollegin Sabine Leidig, verkehrspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag mit dem Schwerpunkt Bahn. Quasi als Gastgeber fungierte der Marburger Jan Schalauske, Vorsitzender des Landesverbandes seiner Partei sowie stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Hessischen Landtag. Begleitet wurden die drei Abgeordneten von Matthias Riedl, Fraktionsvorsitzender der Gießener Linke im Stadtparlament, sowie Vertretern von Verkehrsinitiativen.

Begonnen hatte die "Tour der Verkehrsalternativen" im mittelhessischen Kirchhain, wo bei einer Diskussion der Themenschwerpunkt auf der Reaktivierung der Ohmtalbahn lag. Beim Zwischenstopp in Marburg ging es um den Ausbau der Main-Weser-Strecke und der Vogelsbergbahn. In Gießen standen RegioTram Mittelhessen und Reaktivierung der Lumdatalbahn auf der Agenda. Riedl, der das Wahlkreisbüro von MdB Cezanne leitet, bezeichnete den Bau des 1,4 Milliarden Euro teuren Teilstückes der A49 als "aus der Zeit gefallen", als "Dinosaurier aus dem letzten Jahrhundert" und "kontraproduktiv in der Zeit, in der wir über eine Verkehrswende diskutieren."

Erich Hof, SPD-Mitglied im Busecker Parlament sowie aktiv in der Busecker Verkehrsinitiative, berichtete über die im Kreis erste innerörtliche Fahrradstraße in seiner Heimatgemeinde und fragte rhetorisch: "Wann werden die nächsten folgen?" Die Vogelsbergbahn sei auf 106 Kilometer eingleisig und "Verspätungen auf der Tagesordnung". Zwischen dem ehemaligen Depot und Rödgen könne relativ einfach eine Kreuzungsmöglichkeit durch ein zweites Gleis geschaffen werden.

Manfred Lotz als Vertreter der Interessengemeinschaft (IG) Lumdatalbahn forderte neben deren Reaktivierung eine Vernetzung von Bus und Bahn. Busse sollten als Zubringer von Bahnen und nicht als deren Konkurrenz gesehen werden. "Wer einmal im Auto sitzt, steigt nicht am nächsten Bahnhof aus und auf die Bahn um." Lotz gab sich überzeugt, dass bei einer Bahnreaktivierung sich junge Familien verstärkt im Lumdatal ansiedelten. "Wir haben Wohnraum, und zudem sehr günstigen, der in Gießen begrenzt und teuer ist."

Wirtschaftsförderung

Als Aktiver in der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und IG RegioTram sagte Klaus Zecher - zugleich DGB-Kreisvorsitzender -, dass die Reaktivierung vorhandener Trassen und Strecken begriffen werden müsse als Grundlast für Personen- und Güterverkehr und das Nadelöhr Gießen-Friedberg dreigleisig auszubauen sei. Durch das Aufkommen der

E-Autos werde der Individualverkehr noch weiter zunehmen, was die Situation für Parkplätze, Stellplätze und Staus auf Autobahnen zusätzlich verschlechtere. Schalauske plädierte dafür, die RegioTram Mittelhessen gemeinsam mit Marburg (MR-BID) und Wetzlar (Lahn-Dill) auf Kreisebene voranzutreiben. Konkurrenzdenken sollte dabei beiseitegelegt werden. "Die RegioTram stellt als Infrastrukturprogramm eine starke Wirtschaftsförderung für ganz Mittelhessen dar."

MdB Leidig ist es "ein völliges Rätsel, wie man heute noch Straßen bauen kann", vermutet dies ob des starken Einflusses der Autolobby. Obwohl Deutschland sich verbindlichen Klimazielen verpflichtet habe und so der Straßenverkehr abnehmen müsste, wachse dieser noch immer. MdB Cezanne beklagte, dass Straßenbau 70 Jahre lang die Verkehrspolitik dominiert habe. "Elf Milliarden Euro aus der Autobahnmaut können ausschließlich für den Straßenbau verwendet werden" kritisierte er und forderte: "Dieser Kreislauf muss umgehend aufgehoben werden!"