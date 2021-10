Großes Abenteuer für Gießener Schülerin Ella Behnen

Die Spannung steigt: Ella Behnen während der Liveübertragung. (Foto: Monique Wüstenhagen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. Die hessische Siegerin des Vorlesewettbewerbs, die zwölfjährige Liebigschülerin Ella Behnen, war eine von 16 Schülerinnen, die am vergangenen Freitag in Berlin um den Titel der besten Vorleserin Deutschlands kämpften. Die Landesentscheide mussten digital ausgetragen werden, doch dieses Mal fand es live vor Publikum statt und wurde auch noch direkt vom Fernsehen übertragen. Als Begleitperson in dem RBB-Studio war immer nur eine Person zugelassen. Daher begleitete die Mutter ihre Tochter bereits am Mittwoch nach Berlin, da die Anreise von Gießen recht weit ist.

Der Ablauf wurde vorab am Donnerstag gründlich geprobt, sodass am nächsten Tag alles wie am Schnürchen lief. Viel Zeit zur Vorbereitung hatten die jungen Teilnehmer nicht: Nur wenige Tage vor dem Wettbewerb hatten sie eine Liste mit 30 Buchtiteln und Kurzbeschreibungen bekommen und mussten sich drei davon aussuchen, aus denen sie vortragen wollten. Das Los entschied, welches Buch es sein würde. Behnen bekam den Jugendroman „Das Glück wartet nur bis um vier“ von Kate O’Shaughnessy und war damit sehr zufrieden.

Doch es blieb nicht viel Zeit zum Lesen. „Ich bekam das Buch erst am Montag und am Mittwoch sind wir schon gefahren“, erzählte sie und fügte hinzu: „Das alles war ein großes Abenteuer für mich.“ Auf ihren kurzen Auftritt vor den laufenden Kameras musste Ella lange warten. Die Reihenfolge wurde vorab ausgelost: Es waren zwei Gruppen zu je acht Personen und Ella war die drittletzte im gesamten Wettbewerb.

Die Jury, bestehend aus der Verlegerin Angelika Schaack, der Vorjahressiegerin Jonna Bürger und dem KiKa-Moderator und Journalist Tim Gailus hatte es nicht leicht, den Gewinner zu finden. „Wir haben uns echt schwergetan, denn ihr wart alle so super“, attestierte die Juryvorsitzende Schaak den Kindern. Für die fließenden Übergänge sorgte der Moderator Felix Seibert-Daiker, der für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer ein freundliches Wort hatte und ihnen so auch ein wenig das Lampenfieber nahm. „Am Anfang war ich auch ein wenig aufgeregt, doch während der Sendung ging es“, erzählte die Schülerin. Am Ende gewann Lucie Mathias aus Rheinland-Pfalz die Auszeichnung. Sie überzeugte mit ihrem Vortrag aus „Bleistiftherz“ von Elin Hansson. Weitere Platzierungen wurden nicht ausgelobt. Als Dank und Ansporn, weiter zu lesen, gab es für alle eine Urkunde und ein kleines Buchpaket. Ella ist mit sich und dem Ergebnis zufrieden und ist auch ein wenig froh, dass der Druck vorbei ist. Den Spaß am Lesen hat dieser Wettbewerb ihr jedenfalls nicht genommen.

Seit 1959 wird der Vorlesewettbewerb jedes Jahr von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet. Doch nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb: Die nächste Runde startet bereits jetzt im Oktober und endet im Juni mit dem Bundesfinale. Rund 600 000 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich jedes Jahr daran. Teilnehmen daran können alle sechsten Schulklassen.