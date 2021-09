Großes Interesse an Senioren-Oktoberfest in der Kongresshalle

Für den Oktoberfest-Seniorennachmittag in der Kongresshalle werden im Vorfeld viele Anfragen verzeichnet, doch die Plätze sind begrenzt. (Foto: Wißner)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN (ee). Keine Wiesn in München, aber ein Oktoberfest in der Kongresshalle. Dazu hatte die Stadt alle Gießener ab 60 Jahren eingeladen und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz freute sich nach den Eröffnungsklängen der Alphornfreunde Homberg über eine ausverkaufte Halle. Ihr Dank für die Organisation und Vorbereitung in schwierigen Zeiten galt stellvertretend für alle Amtsleiterin Ines Müller und den beiden Mitarbeiterinnen des Seniorenbüros, Susanne Nautscher und Marion Stürmer.

Wie Müller verriet, war das Interesse an diesem Oktoberfest-Seniorennachmittag groß, es gab mehr als doppelt so viele Anfragen, wie Plätze zur Verfügung standen. Alle Gäste mussten geimpft, genesen oder getestet sein und gar mancher hatte sich auch passend zum Kongresshallen-Wiesnbesuch gekleidet, Dirndl und auch Gamsbarthut wurden gesichtet.

Musikalisch geleitete die Gruppe „Nobody is perfect“ mit Christoph Briegel, Stefan Müller und Armin Müller durch den Nachmittag, der neben den Alphornklängen passend zum Oktoberfest nicht nur die Musik, sondern auch Speisen zu bieten hatte. So wurde in der Kaffeepause mit Obatzte ein Snack in Form eines klassischen bayerischen Biergarten-Gerichts serviert. Durch den unterhaltsamen weiß-blauen Nachmittag mit bayerischer Tischdekoration geleitete Karin Schmidt, die neben dem fulminanten Auftritt der Jugend-Showtanzformation „Tattletales“ der TSG Leihgestern unter der Leitung von Viktoria Wemhöner auch eine Trachtenmodenschau präsentierte. Acht Kinder und elf Erwachsene waren von „Siggis Skandaltrachten“ eingekleidet worden und gaben einen Einblick, was eigentlich bei einem Oktoberfestbesuch getragen wird.

Mit Liedern wie „Ich lieb die Berge“, „Herzlichkeit“, „Engel der Alpen“ und „Sterne am Himmel“ erfreute das Duo Karin Schmidt und Sigrid Biermann die Senioren und lud dabei zum Mitsingen ein. Aus „Hüttenberger Maderln“-Zeiten war das Duo vielen Senioren noch bestens bekannt. Mit „Auf Wiedersehen“ klang zwar das Oktoberfest aus, doch viele nahmen diese Worte gerne als Verpflichtung mit auf den Heimweg, verbunden mit der Hoffnung, dass es in diesem Jahr wieder einen Weihnachts-Seniorennachmittag gibt.