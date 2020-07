Großes Lob an Friseurgesellen bei Verabschiedung in Gießen

Kürzer, gestraffter und ohne Rahmenprogramm musste die Freisprechungsfeier der Friseur-Innung ablaufen. Foto: Ewert

GiessenDer Ort blieb mit dem Bistro der Aliceschule zwar gleich, trotzdem verlief die Freisprechungsfeier der Friseur-Innung Gießen Corona-bedingt doch etwas anders als zu normalen Zeiten: kürzer, gestraffter, ohne Rahmenprogramm und vor allem unter Verzicht auf die ansonsten üblichen, teils fröhlichen, teils wehmütigen Umarmungen der Beteiligten. Auch am üblichen Gruppenbild ist die Besonderheit des Jahres 2020 zu erkennen, die mit "Abstand" treffend beschrieben ist.

Bianco Gerner, Abteilungsleiterin an der Alice-Schule, begrüßte den heimischen Berufsnachwuchs des Friseurhandwerks in Stadt und Landkreis Gießen und einige wenige Gäste, darunter den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen, Uwe Bock. Die Berufsschulklassenlehrer Ulrich Muth und Matthias Jessl überreichten die Abschlusszeugnisse an 18 erfolgreiche Junggesellinnen und zwei Junggesellen und gemeinsam mit Friseurmeister Steffen Friederichs in dessen Eigenschaft als Prüfungsausschussvorsitzender die Gesellenbriefe. Als Prüfungsbeste wurden Selina Dittert (Hüttenberg, Ausbildungsbetrieb (AB) Steffen Friederichs, Dutenhofen), Jinef Ali (Gießen, AB Erdogu, Gießen) und Miriam Schneider (Romrod, AB Petra Federmann, Romrod) besonders hervorgehoben. Apropos hervorgehoben. Prüfungsausschuss und Klassenlehrer sahen sich angesichts des Verlaufs der drei Ausbildungsjahre und der darin dokumentierten Leistungen erfreulicherweise genötigt, dem heimischen Gesellenprüfungsjahrgang 2020 des Friseurhandwerks ein ausdrücklich großes Lob auszusprechen.

Ulrich Muth, Fachlehrer an der Aliceschule und Prüfungsausschussmitglied sprach von einer "leistungsstarken Klasse" und einem "sehr angenehmen dritten Lehrjahr" und erhob die Prüflinge 2020 zum "besten praktischen Prüfungsjahrgang seit zehn Jahren". Der Berufsnachwuchs solle sich nun als Gesellin und Geselle seiner Verantwortung gegenüber den Arbeitgebern, der Kundschaft und nicht zuletzt gegenüber sich selbst bewusst werden, wozu auch eine Vorbildfunktion gegenüber den nachfolgenden jüngeren Auszubildenden zähle. Jeder Mensch sei letztlich verantwortlich für das, was er tut, aber auch für das, was er möglicherweise nicht tut, machte Fachlehrer Matthias Jessl deutlich und ermuntere dazu, in allen Lebenslagen erst zu denken und den Verstand einzuschalten und danach zu reden und zu handeln. Dabei dürfe man durchaus auch mit dem Herzen dabei sein: "Warum nicht auch einmal auf das Bauchgefühl hören?"

Uwe Bock von der Kreishandwerkerschaft Gießen motivierte den Friseurnachwuchs, sich angesichts der guten Noten "jetzt nicht auszuruhen", sondern via Fortbildung und Weiterqualifikation nach neuen Zielen zu streben, zum Beispiel dem Meisterbrief, der dann wiederum neue Möglichkeiten eröffne. Denn die Ausbildung zum Handwerksmeister sei mittlerweile für jeden Betroffenen finanziell zu stemmen, könnten doch die Kosten bis zu einer Höhe von 70 Prozent durch unterschiedliche Fördermöglichkeiten übernommen werden.

Bock dankte angesichts des leistungsstarken Gesellenprüfungsjahrganges 2020 - aber auch ganz allgemein - ausdrücklich den ausbildenden Betrieben, die sehr viel Arbeit, Verantwortung und Kosten übernähmen, um jungen Menschen durch eine qualifizierte Ausbildung eine berufliche Zukunft zu ermöglichen.

Neben den genannten drei Innungsbesten haben die Gesellenprüfung im Friseurhandwerk im Bereich der Innung Gießen bestanden: Kevser Alici (Gießen, Ausbildungsbetrieb Özlem Yurtseven, Lollar), Niloufar Alijamshidi (Linden, AB Talab Neda, Gießen), Elisabeth Aydin (Linden, AB Timo Oertel, Linden), Celina Demuth (Langgöns, AB Denise Jasmin Barthel, Gießen), Nina Häger (Wettenberg, AB Olga Will, Reiskirchen), Nassir Haydari (Alsfeld, AB Domino, Marburg), Zajda Osmani (Gießen) und Celine Wagner (Lahnau, beider AB Harald Gath, Gießen), Medya Tuncay (Staufenberg, AB Zehra Zerron Akar, Laubach), Michelle Buchholz und Asli Özdemir (beide Gießen, beide AB IBS, Pohlheim), Alexandra Rennich (Gießen), Samantha Ovat (Pohlheim) und Alisa Bittkow (Linden, alle drei AB Klier, Gießen) sowie Jenifer Astiva, Nina Domke und Marlen Michel (alle Pohlheim, alle drei AB Ralf Süßel, Gießen).