Grundausbildung für die Juleica

GIESSEN - (red). Das Jugendbildungswerk bietet in Kooperation mit der Jugendpflege der Universitätsstadt Gießen in der Zeit von Sonntag, 10. Oktober, bis Freitag, 15. Oktober, wieder eine Kompaktschulung „Juleica – Grundausbildung für Mitarbeiter*innen in der Kinder- und Jugendarbeit“ an. Die Veranstaltung findet von Sonntag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 17 Uhr und Freitag, 9 Uhr bis 15 Uhr, im Jugend- und Kulturzentrum Jokus (Ostanlage 25a) statt und kostet 45 Euro. Für die Veranstaltung ist die Freistellung nach dem Hessischen Bildungsurlaubsgesetz für die Schulung zur Wahrnehmung des Ehrenamts beantragt.

Die 40-stündige Schulung greift zentrale Themen auf, die in der praktischen Arbeit vor Ort von Bedeutung sind und bietet Anregungen, Hinweise und Hilfen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Vereinen und Verbänden. Die Teilnehmer erhalten einen Qualifikationsnachweis, der zur Beantragung der „Jugendleiter/in-Card“ berechtigt. Weitere Fragen können an das Jugendbildungswerk unter 0641/306-2497 oder unter jbw@giessen.de gerichtet werden. Info und Anmeldung unter www.jbw-giessen.de.