Gründerstammtisch am Mittwoch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der nächste Gründerstammtisch findet am Mittwoch, 9. September ab 19 Uhr im „Makerspace“ in der Walltorstraße 58 in Gießen statt. Daniel Gal von der Hungener Digitalagentur „GAL Digital“ erzählt dabei von seinen Erfahrungen als Start-up- und Unternehmensgründer. Die Agentur erhielt im Juni 2020 den German Brand Award in Gold für ihr Markenrelaunch. Aufgrund der Personenbeschränkungen durch Corona ist eine verbindliche Anmeldung unter a.kurth@giessenerland.de ebenso erforderlich wie ein Mund-Nase-Schutz.