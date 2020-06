Grundlage für Gießener Spendengelder vor 385 Jahren gelegt

Ein lieb gewonnenes Ritual (v.l.): Pfarrer Peter Ohl, Christiane Salzmann, Dietlind Grabe-Bolz, Armin Habermann und Antonius Wolf von Todenwarth. Foto: Wißner

GIESSEN (ee). "Am 10. Juni 1635 verstarb Catharine Wolffin von Todenwarth, während ihr Ehemann in Prag weilte, um den 'Prager Frieden' mitzuverhandeln. Als er zurückkam, konnte er nur noch an der Beisetzung seiner an der Pest gestorbenen Ehefrau teilnehmen", erinnerte Pfarrer Peter Ohl an den Anlass, der dazu führte, dass Dr. Antonius Wolff von Todenwarth - seines Zeichens Kanzler des Landgrafen Georg II. von Hessen-Darmstadt und Statthalter in Gießen (1592-1641) - eine Stiftung zum Andenken an seine verstorbene Gattin gründete. Jährlich 50 Gulden sollten aus deren Erträgen "under Hausarme Leuht...zu gleichen theilen ausgetheilt" werden. Catharine selbst hatte zu Lebzeiten regelmäßig an Arme gespendet. Der Stifter selbst dachte auch an die Zukunft nach seiner irdischen Existenz: Er kaufte bei der Stadt eine ewige jährliche Rente und schaffte damit die Grundlage dafür, dass nach seinem Tod die Stadt Gießen zur Auszahlung der 50 Gulden an Hausarme verpflichtet wurde. Auf ewig.

Aus Gulden wurden Reichsmark, DM und aus DM Euro. Jährlich stellt die Stadt 67 Euro zur Verfügung, um die ewige Rente des Herrn Todenwarth an Arme auszuschütten. Zum 375-jährigen Jubiläum 2010 erfolgte eine Erneuerung dieser Stiftungstradition, wurde an gleicher Stätte einvernehmlich durch Vertreter der Stifterfamilie, der evangelischen Kirche sowie der Stadt als Treuhänderin des Stiftungsvermögens ein neuer Vertrag geschlossen und der Stiftungszweck in Gedenken an die sozial engagierte Frau von Todenwarth der heutigen Zeit angepasst. Seitdem werden von der Stadt jährlich am Sonntagmorgen nach dem Todestag 500 Euro übergeben. Jetzt war es wieder einmal so weit.

Erster Empfänger von 500 Euro war 2010 mit der "Oase" die Hilfeeinrichtung für Frauen in sozialen Notlagen von Mission Leben in der Dammstraße. Auch in diesem Jahr wurde erneut die "Oase" bedacht, für die Fachbereichsleiterin Christiane Salzmann die Urkunde während der kurzen Zusammenkunft entgegennahm. Zur feierlichen Übergabe erfolgte in Coronazeiten die Überreichung vor der Eingangstür zur Kapelle. Ohl konnte seitens des Stiftungsrates Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Kastenmeister Armin Habermann sowie den eigens aus Essen angereisten Nachfahren des Stiftungsgebers, Antonius Freiherr Wolf von Todenwarth, begrüßen. Wie Ohl erläuterte, wurde in diesem Jahr die "Oase" von der Luthergemeinde vorgeschlagen, werde doch hier Arbeit für Frauen geleistet, die in eine schwierige Lebenslage geraten sind. "Beratung, kurze Unterkunft, hier wird eine tolle Arbeit geleistet", so der Pfarrer. Der Betrag soll nach den Worten von Salzmann für die Neuanschaffung und den Austausch von Einrichtungsgegenständen in der vor 26 Jahren gegründeten "Oase" verwendet werden.