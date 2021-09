Gründungswettbewerb der THM Gießen-Friedberg

Den Hauptpreis des THM-Ideeco erhalten (v.r.) Joshua Prim, Sebastian Wegener und Nils Gumpfer von Cardio IQ aus den Händen von Markus Mietchen, der die Sparkasse Oberhessen als Hauptsponsor vertritt. Foto: Glotz/ THM

GIESSEN/FRIEDBERG - Sommerluft und Zukunftsmusik - das Finale des THM-Ideeco hat Lust gemacht, die mittelhessische Gründungsszene kennenzulernen. Die erste größere Präsenz-Veranstaltung der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) seit Beginn der Corona-Pandemie hat rund 120 Gründerinnen und Gründer, ihre Familien und Freunde, Unternehmen, Institutionen und Hochschulmitglieder rund um die Lernfabrik auf den Friedberger Campus gelockt. Ein auf den 3G-Regeln beruhendes Hygienekonzept hat eine ungezwungene Freiluft-Messe mit Ideen-Pitches und Preisverleihung ermöglicht - bei der am Schluss, Zeichen der Zeit, ein in der Gründung befindliches Gesundheitsunternehmen den Sieg holte: Cardio IQ überzeugte vor Leaf2Product und Klag Robotics.

Nils Gumpfer, Joshua Prim und Sebastian Wegener, Doktoranden an THM und Justus-Liebig-Universität, wollen mittels künstlicher Intelligenz die Auswertung von EKG-Daten revolutionieren, sodass nicht nur häufige Herz-Kreislauf-Erkrankungen automatisch erkannt und analysiert werden können, sondern auch seltenere Krankheiten, deren Diagnose noch den intensiven Blick eines oder mehrerer hochspezialisierter Ärzte benötigt. Jury-Mitglied Markus Mietchen von der Sparkasse Oberhessen, Hauptsponsor des THM-Ideeco, lobte nicht nur die Reife der Idee sowie ihren Nutzen für die Allgemeinheit, sondern insbesondere auch den Fortschritt des Gründungsprozesses. Die Gründer erhalten 3000 Euro für die Weiterentwicklung.

Alle Teams hatten vor der Jury und dem Publikum in je fünfminütigen Pitches ihre Ideen vorgestellt und dann in einer von Sorush Satar und Maximilian Ohmeis moderierten Fragerunde zu technischen und betriebswirtschaftlichen Details verteidigen müssen. Alle Ideen vereinten technische mit digitalen Ansätzen, um Erleichterungen für Industrie, Medizin und Gewerbe zu schaffen oder Ressourcen nachhaltiger einzusetzen.

Mit solch einem nachhaltigen Ansatz räumte Leaf2Production um Toni Frankenstein, Willi Solowjew und Dominik Schreiber gleich zwei Preise ab: Die Jury unter Vorsitz von THM-Präsident Prof. Dr. Matthias Willems bedachte die Gründer mit dem mit 2000 Euro dotierten zweiten Platz. Annekatrin Walter, Unternehmertochter und Managerin des Co-Sponsors MK Versuchsanlagen, überreichte ihnen zudem den ebenso hoch dotierten Nachhaltigkeitspreis. Sie zeigte sich beeindruckt von der Idee, Pflanzenabfälle aus der Landwirtschaft in unmittelbarer Nähe zu ihrem jeweiligen Entstehungsort in Naturfasern umzuwandeln, die in der Industrie vielseitig Anwendungen finden sollen.

Zwei Preise erhielt auch Klag Robotics von Henrik Klag, Markus Möglich und Julian Scheld, die den produzierenden Mittelstand als Kunden für modulare Bausteine in der Automatisierung von Fertigung und Logistik gewinnen möchten. Während große Unternehmen für beinahe jeden Fertigungsschritt Roboter einsetzen können, fehle kleineren und mittleren Unternehmen oftmals die kritische Masse, um den Erwerb und Einsatz mehrerer Roboter rentabel zu machen. Klag Robotics entwickelt ein sogenanntes Fast-Feeder-System, das ohne großen Aufwand auch an kleine Roboterstraßen andocken kann und so vorgelagerte manuelle Arbeitsschritte automatisiert. Diese Idee brachte dem Team nicht nur Platz drei und damit 1000 Euro ein, sondern auch 500 Euro durch den Publikumspreis. Der wurde durch die Lautstärke des Applauses ermittelt.

"Diese Veranstaltung hat uns einen guten Eindruck gegeben von der Gründungsszene an der Hochschule", zog Ideeco-Organisator Christian Abt vom Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen sein Fazit und kündigte mit den Worten "Wir machen auf jeden Fall weiter" den Ideeco für 2022 an.