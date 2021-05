"Grüne Engel" bekommen Hilfe im Gießener Quellgarten

Anstrengend: Die "Grünen Engel" und das Team aus dem "Muskelkater" sind mehrere Stunden damit beschäftigt, den Quellgarten von Unkraut zu befreien. Foto: Schäfer

GIESSEN - "Wer zu Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen." Diese wohl metaphorisch gemeinte alte Weisheit von Hermann Hesse besitzt auch heute noch ihre Gültigkeit - besagt sie doch: Man muss sich auch mal anderen widersetzen, um die Wahrheit zu finden. Was dieser in der Nähe des Wassereinlaufs am Quellgarten angebrachte Spruch den Passanten sagen will, erschließt sich nicht auf Anhieb. Vielleicht soll er darauf hinweisen, dass es hier gar keine natürliche Quelle im eigentlichen Sinne gibt. Denn das zwischen den rostroten Blechwänden in Richtung des Neuen Teiches fließende Rinnsal speist sich aus einer Pumpe im Wasserumlauf. Die Menge wird über einen Regler dosiert. Am Mittwoch war nun das Großreinemachen der "Grünen Engel" angesagt - mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Gießener Fitnessstudio "Muskelkater".

Mit dem Quellgarten besitzt die Wieseckaue einen klassischen Senkgarten. Dabei handelt es sich um einen mehrere Meter gegenüber seiner Umgebung abgesenkten Gartenbereich, der zur "Verbesserung des Wohnumfeldes" beitragen und die Aufenthaltsqualität im Stadtpark erhöhen soll. Spannend ist der Höhenunterschied zwischen Ringallee und Neuem Teich. Steht man nämlich an der Stirnseite der Ringallee, erscheint der Wasserlauf als aufwärts fließend. Drumherum sind Stauden und Gräser gepflanzt. Um den Quellgarten nicht zuwachsen zu lassen, muss das Wachstum von Zeit zu Zeit begrenzt werden. Damit soll auch die Fließgeschwindigkeit des Wassers gesteigert und damit der Algenwuchs verringert werden.

Seit der Landesgartenschau 2014 sind die "Grünen Engel" ehrenamtlich im Stadtpark Wieseckaue im Einsatz, um dort anzupacken, wo die Möglichkeiten der öffentlichen Hand nicht ausreichen. Dazu zählt auch die Pflege der Boule-Spielfläche bei der Lichtkirche. Zudem wird regelmäßig der Quellgarten von Algen, Unkraut und Unrat befreit. Zum Auftakt war jetzt ein Dutzend Helfer stundenlang damit beschäftigt, den mit hohem Sumpfgras stark zugewachsenen Bachlauf zu säubern und allerhand überschießende Gewächse rundum zu entfernen. Eine besondere Herausforderung stellte die Verringerung des übersprießenden Löwenzahns dar, der mit einem Handstecher mühsam herausgezogen werden musste. Alles in allem eine kräftezehrende Anstrengung, die für die nächsten Tage einen ordentlichen Muskelkater versprechen dürfte. Bezeichnenderweise war auch eine Handvoll Mitarbeiter des "Muskelkater" mit von der Partie. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Einrichtung wie alle anderen Fitnessstudios derzeit geschlossen.

Nach dem erfolgten "Kick-Off" werden wöchentlich zwei Personen der Initiative den Quellgarten in Ordnung halten, berichtet Ludwig Wiemer als Vorsitzender des Vereins "Ehrenamt Gießen", dem auch die "Grünen Engel" angehören. Der als gemeinnützig anerkannte Verein hat sich zum Ziel gesetzt, ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement in der Stadt Gießen zu stärken und die freiwillige Tätigkeit zu fördern. Geschäftsführerin ist Angelika Nailor. Die beiden Chefs des "Muskelkater", Alexander Kapp und Ayhan Aktas, kennen Nailor als aktives Mitglied ihres Studios. Und Ludwig Wiemer verspricht: "Das wird heute nicht unser letzter Einsatz hier gewesen sein."