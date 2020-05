Grüne Gießen begrüßen Öffnung der Kitas

Jetzt teilen:

Giessen (red). "Wir freuen uns sehr, dass die Hessische Landesregierung jetzt den Weg frei macht, die Kitas zu öffnen", erklärte Alex Wright vom Stadtvorstand der Grünen. "Sowohl aufseiten der Kinder, die ihre Spielkameraden vermissen, als auch vonseiten der Eltern, die Kinderbetreuung und Homeoffice in Einklang bringen mussten, wird dieser Beschluss erleichtert aufgenommen. Es ist eine wichtige Entscheidung im Sinne der Chancengerechtigkeit und im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf."

"Wir gehen davon aus, dass das Sozialministerium bis zur geplanten Öffnung am 2. Juni altersentsprechende Konzepte entwickelt, die die Corona-Pandemie berücksichtigen", ergänzte Klaus-Dieter Grothe, der auch Vorsitzender des städtischen Jugendhilfeausschusses ist. "Es ist klar, dass kleinere Kinder die bei Erwachsenen üblichen Hygieneregeln nicht einhalten können. Deshalb müssen in diesem Bereich andere Lösungen gefunden werden."

Er verwies auf die Erfahrungen skandinavischer Länder: "Das Wichtigste ist die Betreuung in festen Gruppen. Weder Kinder noch Erzieher aus diesen Gruppen dürfen sich in der Kita noch auf dem Außengelände mischen. Auf offene pädagogische Konzepte soll vorläufig verzichtet werden. Ebenso sollten die Eltern angehalten werden, sich nur mit den Familien zu treffen, die gemeinsam in einer Kitagruppe betreut werden." Alex Wright ergänzt: In der Abwägung der familiären Bedürfnisse und der Gefahr einer Ansteckung ist die Öffnung mit diesen Konzepten möglich und hilfreich".