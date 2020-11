Grüne in Gießen wollen "ökologischen Umbau der Industriegesellschaft"

Ganz vorne auf der Grünen-Liste für die Kommunalwahl: Alexander Wright, Gerda Weigel-Greilich, Fabian Mirold-Stroh und Sophie Müller (von links). Foto: Schäfer

GIESSEN - Das Ziel der Gießener Grünen ist eindeutig: Sie wollen bei der Kommunalwahl 2021 stärkste Kraft im Stadtparlament werden. Vor allem möchten sie wieder das Verkehrsdezernat übernehmen, das momentan noch beim Koalitionspartner CDU angesiedelt ist und von Bürgermeister Peter Neidel verantwortet wird. Daher verwundert es auch nicht, dass eine Verkehrswende in der Stadt ganz oben auf der Agenda der Prioritäten rangiert. Das ist am Samstag auch deutlich geworden, als die Grünen, im Bürgerhaus Wieseck tagten, um ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl 2021 aufzustellen. Als Spitzenkandidatin geht dabei die amtierende Stadträtin Gerda Weigel-Greilich ins Rennen. Dahinter folgen Alexander Wright und Sophie Müller.

Ein wesentlicher Punkt im Wahlprogramm ist das Klimaziel "Gießen2035Null". Das bedeutet, dass die Stadt innerhalb der nächsten 15 Jahre klimaneutral werden soll. Dazu gehöre, Veränderungen in Sachen Mobilität vorzunehmen: mit einer kompletten Radspur auf dem gesamten Anlagenring, einem Netz von "echten" Fahrradstraßen und -wegen sowie einer autofreien Innenstadt. Letzteres habe nicht zur Folge, dass der Einzelhandel darunter leiden werde. Im Gegenteil werde die Innenstadt für viele durch mehr Aufenthaltsqualität auch attraktiver, so die Argumentation. Nach Überzeugung von Alexander Wright sollen die Stadtwerke Gießen (SWG) zum "Gestalter der Energiewende werden". Gerda Weigel-Greilich betonte zudem noch den "sozialen Zusammenhalt und das Bewahren unserer Demokratie" als wichtiges Anliegen. Auch der aktuelle Fraktionsvorsitzende Klaus-Dieter Grothe kandidiert erneut, weil er "nochmals dabei sein will, wenn sich ein wirklicher gesellschaftlicher Wechsel auftut", den er in den kommenden Jahren erwartet. "Unser Ziel sind die grüne Revolution und der ökologischen Umbau der Industriegesellschaft."

Dass die Grünen durchaus Zulauf haben, zeigt ein Blick auf die Mitgliederzahl, die sich seit 2016 (70) auf 141 in diesem Jahr mehr als verdoppelt hat. Insgesamt 59 Listenplätze wurden nun per Wahl besetzt; die ersten 32 per Einzelwahl, der Rest en bloc. 36 anwesende Mitglieder stimmten darüber ab. Auf einer erkennbar verjüngten Liste, die den Grundstein für einen Generationenwechsel legen soll, sind viele Studierende zu finden. Die ungeraden Plätze sind den Frauen vorbehalten, die geraden offen für alle Geschlechter. Platz 1 und 2 sind "alte", bekannte Gesichter, auf Platz 3 bis 5 die "Jungen", Klaus-Dieter Grothe auf Platz 6; danach im bunten Wechsel Alt und Jung. Bis Platz 13 verliefen die Wahlen ohne Gegenkandidaten und mit jeweils wenigen Gegenstimmen oder Enthaltungen. Die erste Kampfabstimmung gab es bei der Besetzung des 14. Listenplatzes, wobei sich Marvin Fritsch gegen Moritz Jäger behauptete.

Die Liste von Platz 1 bis 17: Gerda Weigel-Greilich, Alexander Wright, Sophie Müller, Fabian Mirold-Stroh, Annabel Spencer, Klaus-Dieter Grothe, Christiane Janetzky-Klein, Michel Zörb, Jana Widdig, Joachim Grußdorf, Vera Strobel, Martin Klußmann, Lea Weinel-Greilich, Marvin Fritsch, Edith Nürnberger, Moritz Jäger, Kerstin Gromes. Auch in allen Stadtteilen will die Partei ihre grüne Flagge zeigen, indem Kandidaten für die fünf Ortsbeiräte nominiert wurden.

Scharmützel via Facebook

Begleitet wurde die Versammlung derweil von Sticheleien in den sozialen Medien. Denn noch während sich die Grünen in Wieseck trafen, setzte Udo Liebich, Büroleiter von Landrätin Anita Schneider, bei Facebook einen Kommentar unter ein Foto aus dem Bürgerhaus: "Keine MNB (Mund-Nasen-Bedeckung). Klarer Verstoß gegen die geltenden Corona-Verordnungen. Unglaublich!!!" Und: "Auch beim Moderieren ist die Maske zu tragen." Das brachte wiederum Alexander Wright vom Stadtvorstand der Grünen auf die Palme, der seinerseits konterte: "Irgendwie finde ich das schon komisch. Hier auf Facebook kümmern Sie sich wie Sherlock Holmes um vermeintliche Verstöße und hauen über Ihre Funktion im Landkreis denunzierende PM's raus. Aber wenn man sich als Kontaktperson eines Corona-Patienten bei Ihnen im Gesundheitsamt per Mail und Telefon meldet, bekommt man auch nach drei Wochen noch immer keine Rückmeldung... Ist halt immer eine Frage der Prioritäten?!" Mittlerweile sind die Kommentare wieder verschwunden, nachdem Gerhard Greilich zwischenzeitlich noch angemerkt hatte, dass sich Diskussionen manchmal hochschaukeln und dann manches unter die Gürtellinie gehe.