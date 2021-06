Grüne küren Alexander Wright zum OB-Kandidaten in Gießen

Alexander Wright, ein Grüner im Grünen. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Alexander Wright ist bei der Mitgliederversammlung des Stadtverbands der Grünen in Kleinlinden am Samstagnachmittag zum Spitzenkandidaten für die kommende OB-Wahl gekürt worden. Mit 31 Ja- und drei Nein-Stimmen setzte sich der einzige Bewerber durch. Wright setzt im Wahlkampf auf die "dringendsten Themen unserer Zeit", wie beispielsweise den Klimawandel, die Verkehrswende und auf eine klimaneutrale Stadt bis 2035. Darüber hinaus nahmen die anwesenden Mitglieder den ausgehandelten Koalitionsvertrag fast einstimmig an - es gab lediglich eine Nein-Stimme sowie eine Enthaltung. Stadträtin Gerda Weigel-Greilich betonte die "grüne Handschrift" des Koalitionsvertrags und stimmte auf "produktive Jahre" ein. (Ausführlicher Bericht folgt.)