Grüne sind für eine Stadt für alle Geschlechter

GIESSEN - (red). „Es ist uns ein Anliegen, neben Klima- und Umweltschutz auch noch verstärkter einen Fokus auf die Entwicklung Gießens zu einer geschlechtergerechten Stadt zu legen“, so Jana Widdig, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündis90/Die Grünen. Großes Potenzial sehen die Grünen in einer geschlechtersensiblen baulichen Entwicklung und -planung. „In der Stadt sollen sich alle Menschen wohlfühlen, unabhängig vom Geschlecht. Die Bedarfe verschiedener gesellschaftlicher Gruppen bei der Stadtentwicklung mitzudenken, ist deshalb wichtig. In Gießen möchten wir darauf hinwirken, dass diese Aspekte auf Verwaltungsebene in der Bauleitplanung verstärkt berücksichtigt werden“, erläutert Vera Strobel, Vorsitzende des Bauausschuss. Dazu gehört aus Sicht der Grünen auch, dass Angsträume und Orte sexualisierter Gewalt in der Öffentlichkeit stärker in den Fokus genommen werden. „Unsere Idee wäre, dies zunächst mit dem bereits bestehenden Beteiligungsverfahren ‚Gießen Direkt‘ zu realisieren“, erklärt OB-Kandidat Alexander Wright. Außerdem wird überlegt, ob das Schulungstool gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz, welches bereits in der Verwaltung eingesetzt wird, auch für die Stadtverordneten und ehrenamtlichen Magistratsmitglieder geöffnet werden kann.

Das Schulungstool behandelt Themen wie „respektvoller Umgang miteinander“, „Diskriminierung vermeiden“ und „Verantwortung und Pflichten von Führungskräften“. Ergänzend wurde auch ein Verfahren entwickelt, wie Arbeitgeber*innen bei Übergriffen reagieren können. Bei Interesse kann man sich an das Büro für Frauen und Gleichberechtigung der Stadt Gießen wenden. Darüberhinaus schlagen die Grünen vor, Informationen über Schwangerschaftsabbruch auf dem stadteigenen Internetauftritt bereitzustellen, da dies „absurderweise“ Ärzt*innen noch untersagt ist“.