Grüne sind in Gießen auf der Gewinnerstraße

Die Wahllokale sind geschlossen, die Auszählung kann beginnen. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. In Stein gemeißelt ist längst noch nichts. Und es bleibt spannend. Denn von der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung gibt es am Sonntagabend nur ein Trendergebnis. Aktuell Uhr liegt die Wahlbeteiligung bei 48,62 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt führen die Grünen mit 29,72 Prozent der Stimmen vor der CDU mit 19,71 Prozent und der SPD mit 16,39 Prozent. Mit belastbaren Ergebnissen wird am Montag gerechnet. Eine Besonderheit bei dieser Kommunalwahl unter Corona-Bedingungen, zu der 64 242 Wähler aufgerufen waren, ist die hohe Zahl von über 21 000 Briefwählern. Das sind rund dreimal mehr als beim letzten Urnengang vor fünf Jahren.

Wahlzettel im Format von Kinoplakaten eröffnen jede Menge Möglichkeiten. Stichwort: Kumulieren und Panaschieren - Stimmen über Parteigrenzen hinweg vergeben und bei einem Kandidaten mehrere Kreuzchen machen. Das ist die eine Variante. Die andere ist das Listenkreuz. Und genau diese Kreuze wurden am Sonntagabend ausgezählt.

Danach liegen Grüne, CDU und SPD auf den ersten drei Plätzen. Der große Gewinner sind dabei derzeit die Grünen. Denn im Vergleich zu den Ergebnissen bei der Kommunalwahl am 6. März 2016 ist es gelungen, das Ergebnis um 14,92 Prozent zu verbessern. Im letzten Stadtparlament bedeutete das 2016 neun Sitze, diesmal sind es in der Momentaufnahme 18. Teils erhebliche Verluste verzeichnen nach dem aktuellen Zwischenergebnis SPD und CDU. Denn 16,39 Prozent sind für die SPD eine Verschlechterung um 11,61 Prozent im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren. Im Augenblick muss man einen Verlust um sechs auf zehn Sitze hinnehmen. Und auch die CDU hat verloren: Die momentan vorliegenden Zahlen bedeuten eine Verschlechterung um 2,29 Prozent im Vergleich zu 2016. Das wäre ein Sitz weniger als beim letzten Mal.

Stärkste Oppositionsfraktion wurde bei der letzten Kommunalwahl die AfD mit 12,9 Prozent und acht Sitzen. Gemäß derzeitigem Zwischenergebnis hat die Partei 6,29 Prozent beziehungsweise vier Sitze und damit massiv verloren. Die Gießener Linke gehörte der letzten Stadtverordnetenversammlung als zweitstärkste Kraft in der Opposition an. 2016 konnte sie 8,3 Prozent der Wähler überzeugen. Fünf Stadtverordnete zogen ein. Stand Sonntagabend hat die Partei um Spitzenkandidat Ali Al-Dailami 7,57 Prozent und damit einen Sitz verloren. Mit 5,2 Prozent wurden beim letzten Mal die FDP, mit 4,3 Prozent die Freien Wähler mit jeweils drei Sitzen in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Diesmal haben die Liberalen 5,23 Prozent und erneut drei Sitze erreicht, während die Freien Wähler im Moment bei 4,08 Prozent und zwei Sitzen liegen. "Piraten" und "Bürgerliste Gießen", die vor fünf Jahren mit jeweils 2,2 Prozent je einen Sitz erringen konnten, standen diesmal nicht auf den Wahlzetteln.

Die große Unbekannte ist bei der aktuellen Wahl die neue Liste "Gießen gemeinsam gestalten (Gigg)". Hervorgegangen aus dem Unterstützerkreis um den Bürgerantrag "Gießen 2035Null" hat die Gruppe am Sonntagabend aus dem Stand 6,5 Prozent der Stimmen erreicht. Ebenfalls erstmals auf den Gießener Wahlzetteln stand Die Partei, die bislang 3,33 Prozent für sich verbuchen kann. Dritter im Kreis der Neuen ist Volt. Sonntagabend kann die pro-europäische Gruppe 0,85 Prozent der ausgezählten Stimmen für sich verbuchen. Bestätigt sich das so, würde das in der Reihenfolge vier, zwei und keine Sitze im Stadtparlament bedeuten.