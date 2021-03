Grüne üben Kritik an Ratingagenturen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Gießener Grünen hatten sich zunächst noch mit einer Äußerung zum drohenden Verlust der bei Greensill angelegten zehn Millionen Euro zurückgehalten. Das haben sie inzwischen nachgeholt. "Das finanzielle Desaster um die Finanzanlage der Stadt in der Greensill-Bank hat uns sehr betroffen gemacht und wir haben in den vergangenen Tagen versucht, die Vorgänge genauer zu verstehen. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso eine Bank mit einem solch risikobehafteten Geschäftsmodell wie die Greensill-Bank ein exzellentes Rating bekommen konnte. Sie hat sich auf die Zwischenfinanzierung von globalen Lieferketten spezialisiert, was deutliche Fremdwährungsrisiken mit sich bringt und in Zeiten des Zusammenbruchs globaler Lieferketten mit hohen Risiken verbunden ist. Insofern ist die Kritik an der Bafin und den Ratingagenturen völlig nachvollziehbar", teilt der Fraktionsvorsitzende Klaus-Dieter Grothe in einer Presseerklärung mit.

Es müsse aber auch geklärt werden, "wie die Entscheidungsabläufe in der Stadtverwaltung abgelaufen sind, ob alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten worden sind und insbesondere, ob die vom Parlament verabschiedeten Anlagerichtlinien in Gänze eingehalten worden sind". Die Grünen erwarten daher, dass dies transparent gegenüber dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung dargestellt werde. Aus der Analyse müsse erarbeitet werden, wie die Anlagerichtlinien geändert und welche weiteren Vorsichtsmaßnahmen in der Verwaltung getroffen werden müssen, "um ein solches Desaster in Zukunft zu vermeiden". Auch sollten künftig alle Finanzanlagen nur noch bei Banken angelegt werden, die nach hohen Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards arbeiten und investieren, ihre Geschäftsmodelle transparent darlegen und nicht von ausländischen Kapitalgebern abhängig sind.

In einem ersten Schritt hatte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz am Donnerstag einen Stopp aller Festgeldanlagen verfügt. Mit diesem freiwilligen Moratorium solle Zeit für eine politische Beratung gewonnen werden. Aus der Opposition gab es bereits Rücktrittsforderungen an Grabe-Bolz.