Grünen versprechen: Mit Rad und Tat für Gießen

GIESSEN - Noch knapp zwei Monate sind es bis zur Kommunalwahl am 14. März. Was bis dahin noch alles wahlkampftechnisch bei den Grünen passieren soll, präsentierte ihr Stadtverband in einer digitalen Mitgliederversammlung. Zweieinhalb Dutzend Parteiangehörige ließen sich online zusammenschalten. Stadtverbandsvorstand Alexander Wright moderierte die Veranstaltung.

"Ich muss mich bei vielen von euch Jungen für eure ganze Arbeit und Mühe bedanken, die Ihr in die digitalen Medien investiert habt", lobte Edith Nürnberger, seit 1984 in der Partei. Die 74-Jährige sitzt im Magistrat, kandidiert erneut (Platz 15), hat sich aber diesmal aus der Wahlkampfvorbereitung herausgehalten. Hierbei waren insbesondere die von ihr angesprochenen jungen Parteimitglieder gefragt, von denen einige auf aussichtsreichen vorderen Listenplätzen kandidieren. Ihnen oblag es, etliche digitale Medien mit Inhalten zu füllen.

Denn außen vor ist in Zeiten eines Corona-bedingten Lockdowns mit starken Kontakteinschränkungen ein herkömmlicher Wahlkampf mit Ständen in der Fußgängerzone und vielen persönlichen Begegnungen sowie Besuchen bei potenziellen Wählern zuhause. Ob da noch was möglich sein wird, steht in den Sternen.

Noch hofft die Partei auf zumindest ein, zwei Standtermine. Zumindest soll es wieder eine Wahlkampfzeitung geben und diese via Deutsche Post an alle Briefkästen ohne "Werbefrei"-Aufkleber in Stadt und Land flächendeckend zugestellt werden.

30 "Wesselmänner"

Zudem finden alle 14 000 Erstwähler in der Altersgruppe bis 22 Jahren am 1. Februar ein Anschreiben in ihrem Briefkasten. Die knapp 20 000 Älteren bis 30 Jahren werden ein ähnliches eine Woche später vorfinden. Damit will die Grüne Jugend, die Jugendorganisation der Partei, die Hälfte aller Gießener Wahlberechtigten abdecken. Wenn Corona es zulässt, soll in den zehn Wahlbezirken mit den meisten Grünen-Wählern - "unsere Hochburgen", so Wright - bei gut 2000 Adressen ein so genannter Haustürwahlkampf mit einem Flyer durchgeführt werden. 30 "Wesselmänner" - das sind 3,60 mal 2,90 Meter messende Großplakate - mit acht unterschiedlichen Themen und elf Kopfmotiven werden sechs Wochen lang vor der Kommunalwahl auf die Grünen aufmerksam machen. "Zukunft machen wir zusammen" heißt der Slogan der Werbekampagne. Dazu kommen 50 A1-Plakate, die jedoch nicht die Einfallstraßen zieren sollen. 50 "Plakatpatenschaften" will man vergeben, damit sie Corona-kompatibel einzeln aufgehängt werden. Drei Fahrradtouren unter dem Motto "Mit Rad und Tat für Gießen" stehen zudem auf der Vorhabensliste.

Alles andere spielt sich wahlkampftechnisch auf digitaler Ebene ab. Da gibt es eine gesonderte Webseite, die ausschließlich den Wahlkampf beinhaltet: www.gruene-fuer-giessen.de. Denn alle Wahlkampfthemen, so wurde argumentiert, sollen an einem Ort zu finden sein. Vorgestellt wird dort das Wahlprogramm und die zum Kumulieren und Panaschieren bereiten Kandidaten auf der Wahlliste. Jede Menge Verlinkungen werden angeboten; zu anderen Inhalten, der Wahlkampfzeitung, Flyern und auch zu Facebook und Instagram. Der Online-Stammtisch auch für Nicht-Parteimitglieder an jedem ersten Montag im Monat wird vorgestellt, ein leichter Zugang zur Briefwahl offeriert. "Was wir damit schon mal am Stimmen haben, die nimmt uns keiner mehr weg", so der Kommentar.

Regelmäßig "füttern"

Weitere Fotos sollen für ein optisch besseres Erscheinungsbild noch ins Layout eingebunden werden. Ein Video für die Startseite wurde gerade gedreht. Moniert wurde in der Onlinekonferenz, dass "unsere Errungenschaften" in der ablaufenden Wahlperiode nicht aufgeführt seien. Der Blick ist mehr in die Zukunft gerichtet, war die Antwort darauf. Noch jede Menge kleine Baustellen gilt es abzuschließen, auch wenn schon "eine Heidenarbeit geleistet wurde".

Und dann kommt noch die Pflege der digitalen Medien hinzu, die laut Plan ständig neu "gefüttert" werden müssen - so beispielsweise zweimal die Woche Facebook und Instagram mit zehn wichtigen Themen nacheinander aus dem Wahlprogramm.