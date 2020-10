"Grüner" Weltspartag bei Volksbank

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am 30. Oktober ist Weltspartag. Die Volksbank Mittelhessen begeht diesen Tag wieder mit besonderen Aktionen und Angeboten für ihre jüngsten Kundinnen und Kunden. "Die Nachwuchssparer, die das gesammelte Taschengeld auf ihr erstes Konto einzahlen, können sich auf viele Überraschungen freuen", heißt es in einer Pressemitteilung. Vor beinahe 100 Jahren wurde der Weltspartag eingeführt, um den Spargedanken weltweit zu erhalten und weiterzugeben. So früh wie möglich sollen Kinder an den verantwortungsvollen Umgang mit Geld herangeführt werden. Dazu gehöre auch die Erkenntnis, "dass Geld nicht unbegrenzt und jederzeit verfügbar ist". Im Gegenteil: Auf einen Herzenswunsch zu sparen, lasse Kinder den Wert des Geldes erkennen.

Wer sein Erspartes in einer Filiale der Volksbank Mittelhessen einzahlt, erhalte als Dankeschön ein kleines Geschenk. Diesmal dreht sich dabei alles um das Thema Nachhaltigkeit. Denn der bewusste und schonende Umgang mit Ressourcen sei sowohl mit Blick auf die Umwelt als auch bei den eigenen Finanzen von elementarer Bedeutung. Zudem werde ein Gewinnspiel organisiert. Als Hauptpreis winkt ein zweiwöchiger Besuch der Volksbank-Wanderhühner. Und es gibt den XXL-Hasen "Oskar" zu gewinnen. Der dritte Hauptpreis ist ein sportlicher Tag im Kletterwald.