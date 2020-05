Grünes Licht: Stadt Gießen will Neubau auf dem Blecher-Gelände mieten

Seit Monaten laufen die Vorarbeiten für den Neubau auf dem sogenannten Blecher-Gelände. Foto: Friese

GIESSEN. Es ist beschlossene Sache: Der Magistrat wird einen Mietvertrag mit der "MTP Haus Juventus GmbH" für den entstehenden Neubau auf dem sogenannten Blecher-Gelände abschließen. Bei Enthaltung der Fraktion "Gießener Linke" hat der in seinen Kompetenzen während der Corona-Krise erweiterte Haupt- und Finanzausschuss dem Vertragsabschluss am Montag zugestimmt. Der Mietvertrag für das Gebäude mit 108 Arbeitsplätzen auf vier Etagen und einer Tiefgarage soll mindestens 15 Jahre laufen. Ab Bezugsjahr fallen jährlich Mietkosten in Höhe von 815 000 Euro an. Zudem erhält die Stadt eine Kaufoption.

Raumnot

Seit einigen Jahren ist bekannt, dass die Raumkapazitäten für Arbeitsplätze im Rathaus am Berliner Platz ausgeschöpft sind. Schon 2018 hatte der Magistrat in einem Papier darauf hingewiesen, dass im "Rathaus am Berliner Platz, das im Jahr 2009 bezogen wurde, derzeit rund 570 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Büroarbeitsplätzen arbeiten. Ursprünglich geplant war das Haus für 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Büroarbeitsplatz." In der aktuellen Beschlussvorlage des Magistrats heißt es, dass sich diese Raumnot weiter verschärft habe. "Die Prüfung verschiedener Optionen einer Fremdanmietung in den vergangenen Monaten hat sich aus unterschiedlichen Gründen als nicht zielführend herausgestellt und war stets mit einer ungünstigen Aufsplitterung der Stadtverwaltung innerhalb des Stadtgebietes verbunden. Die jetzt sich bietende Möglichkeit der Anmietung beziehungsweise der spätere Ankauf des in unmittelbarer Nähe zum Rathaus gelegenen Blecher-Grundstücks dient der Weiterentwicklung des Verwaltungsstandortes am Berliner Platz und trägt der Annahme Rechnung, dass es innerhalb der Stadtverwaltung, auch unter Beachtung der fortschreitenden Digitalisierung, in den nächsten Jahren einen wachsenden Bedarf an Büroarbeitsplätzen geben wird", begründet der Magistrat seinen Antrag. Die laufenden Kosten neben den Miet- oder potenziellen Finanzierungskosten bei Ankauf beziffert das Papier auf 505 000 Euro pro Haushaltsjahr. Darin enthalten sind unter anderem Reinigungskosten in Höhe von 102 000 Euro, Kosten für Wartung und Instandhaltung von 93 300 Euro oder Strom für 68 000 Euro. Zudem fielen einmalige Ausgaben in Höhe von rund 511 000 Euro an. Mit 375 750 Euro machen die 108 Arbeitsplätze mit Motortisch hier den Löwenanteil aus. Weitere darin enthaltene Ausgaben sind unter anderem für den Einbau einer Photovoltaikanlage für 50 000 Euro oder das Mobiliar für die Besprechungsräume für 13 000 Euro nötig. Für IT-Technik, Telefon und Technikausstattung kalkuliert die Vorlage rund 20 000 Euro.

In der Ausschussdebatte am Montag bestätigte Stadträtin Gerda Weigel-Greilich erneut, dass nach derzeitigen Planungen das Jugendamt in den Neubau am Platz der Deutschen Einheit ziehen soll. Auf Nachfrage von Dr. Klaus Dieter Greilich, Fraktionsvorsitzender der FDP, führte sie aus, dass gerade der Umzug einer kompletten Einheit sinnvoll sei. Ungünstig sei es dagegen, wenn Ämter, die zusammenarbeiten müssten und wie beispielsweise Stadtplanungsamt und Umweltamt die gleichen Akten nutzten, räumlich getrennt würden. Angesprochen auf die Frage, warum die Stadt Gelände und Neubau angesichts der Mietkosten nicht gleich kaufe, verwies Weigel-Greilich auf notwendige Abstimmungen mit der Aufsichtsbehörde, da eine Neuverschuldung anfiele. Durch den Mietvertrag mit Kaufoption verbessere sich die Verhandlungsposition der Stadt. Und: "Wir müssen die Liegenschaft jetzt sichern", bestätigte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz.