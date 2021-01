Grünpfeil für Radfahrer an 19 Gießener Ampeln

Symbolfoto: dpa

GIESSEN - In Gießen wird in Kürze an zunächst 19 Ampeln das neue Verkehrszeichen "Grünpfeil nur für Radfahrer" zu finden sein. Fahrradfahrer dürfen hier auch dann rechts abbiegen, wenn die Ampel Rot zeigt. Dies allerdings nur, wenn andere Verkehrsteilnehmer - insbesondere Fußgänger - dabei nicht behindert oder gefährdet werden, darauf weist die Stadt in einem Schreiben hin.

Möglich macht das die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO), die im April rechtskräftig wurde. Das neue Verkehrszeichen "Grünpfeil nur für Radfahrer" ist eine von mehreren neuen Regelungen, mit der das Bundesverkehrsministerium den Straßenverkehr noch sicherer und klimafreundlicher machen möchte. "Auch wenn keine Verpflichtung zur Anordnung besteht, möchten wir den Radverkehr mithilfe dieser Maßnahme an ausgewählten Kreuzungen beschleunigen und damit attraktiver machen.", so Bürgermeister Peter Neidel.

Nur wenn rechts neben dem Lichtzeichen Rot ein Schild mit grünem Pfeil auf schwarzem Grund (Grünpfeil) angebracht ist, ist nach dem Anhalten das Abbiegen für Radfahrer nach rechts auch bei Rot erlaubt. Rechts abbiegen dürfen Radfahrer, außer aus dem rechten Fahrstreifen, auch aus einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Radfahrstreifen oder aus straßenbegleitenden, nicht abgesetzten, baulich angelegten Radwegen, aber nur, wenn es keine separaten Ampeln für Radfahrer gibt. Dabei muss man sich so verhalten, dass eine Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, insbesondere des Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs der freigegebenen Verkehrsrichtung, ausgeschlossen ist.

Die Stadtverordnetenversammlung hat eine Liste von zu prüfenden Stellen im Stadtgebiet beschlossen. Im Ergebnis dieser Prüfung konnte die Straßenverkehrsbehörde den deutlich überwiegenden Teil auch tatsächlich anordnen, gelten doch strenge Prüfkriterien, die nachzuweisen sind. Bürgermeister Neidel teilt mit, dass mit der bundesweiten Ankündigung des neuen Verkehrszeichens auch schon über die Liste der Stadtverordneten hinausgehend Vorschläge aus der Öffentlichkeit eingegangen sind.

"Zunächst möchten wir aber Erfahrungen sammeln. Das Zeichen kann angeordnet werden, wenn die Verkehrslage es zulässt, also insbesondere die Verkehrssicherheit von Fußgängern nicht beeinträchtigt wird. Sollte es verstärkt Beschwerden geben, insbesondere, dass Radfahrer nicht zunächst vor der Fußgängerfurt anhalten und die bevorrechtigten Fußgänger unbehindert kreuzen lassen, müssen die Regelungen auch noch einmal hinterfragt werden."