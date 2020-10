GTC 74 macht Tanzangebote für Senioren

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Tanzen ist gesund und vermittelt ein positives Lebensgefühl. Wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahre haben von sich reden gemacht, die deutliche Hinweise darauf geben, dass Tanzen Demenz vorbeugen kann. Der Gießener Tanz-Club 74 hat in den vergangenen Jahren Line-Dance in sein Angebot integriert, eine Tanzart, die sich besonders der älteren Generation annimmt. Dieser Bereich ist im GTC inzwischen fester Bestandteil des Trainingsprogramms und wendet sich besonders an die Generation 55+, an Singles und Paare.

Das GTC-Clubheim und das darauf abgestimmte Hygienekonzept ermöglicht es, den Übungsbetrieb aufrecht zu erhalten und den Mitgliedern ein sicheres Umfeld zu bieten. Geleitet wird dieser Bereich von Kony Graner, einer studierten Tanz- und Musikpädagogin und zweimaligen Vizehessenmeisterin Senioren in den Lateinamerikanischen Tänzen. Im Rahmen der GTC Herbst-Workshops besteht jetzt die Möglichkeit, sich in eine der bestehenden Gruppen zu versuchen und sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Die Trainingsstunde für Interessierte ist dienstags am 20. und 27. Oktober, jeweils von 10 Uhr bis 11 Uhr im GTC-Clubheim (Bachweg 28). Der Kostenbeitrag beträgt sechs Euro pro Termin.