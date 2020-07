Günter Lowak gibt Amt nach 19 Jahren auf

Jetzt teilen:

Giessen (wf). 600 Lehrlinge des Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Handwerks (SHK) sind von Oberstudienrat Günter Lowak im Laufe seiner 19 Jahre währenden ehrenamtlichen Tätigkeit als Prüfungsausschussmitglied bewertet worden. Darunter waren zehn junge Frauen - was zeigt, dass das weibliche Geschlecht nach wie vor im SHK-Handwerk eher selten als Gesellin oder gar Meisterin anzutreffen ist. 16 dieser 19 Jahre trug Lowak als Vorsitzender in besonderer Weise Verantwortung.

Der Gießener Pädagoge arbeitete 37 Jahre lang als Berufschullehrer an der Theodor-Litt-Schule (TLS), die unter anderem Berufsschule für das Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Handwerk in Stadt und Landkreis Gießen ist, zugleich Landesfachklasse Hessen im Klempner-Handwerk. Noch recht frisch ist die Erinnerung Lowaks an einen Junggesellen, der im bewährten deutschen dualen Ausbildungssystem bei der Firma Walz in Lich und an der TLS das SHK-Handwerk erlernt hat. Vor zwei Jahren wurde er Landessieger Hessen sowie Bundessieger und nahm dann an der Weltmeisterschaft in Russland teil, wo er einen Platz im vorderen Drittel belegte.

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen, Uwe Bock, und der stellvertretende Obermeister der SHK-Innung Gießen, Rainer Dörr, dankten Günter Lowak für seinen Einsatz zur Nachwuchssicherung. Seine Nachfolge als Vorsitzender des Prüfungsausschusses tritt Bastian Niazi an, der ebenfalls an der TLS tätig ist.