Gut besuchter Apfeltag in Gießen

Knackig: 80 Äpfel und Birnensorten wurden präsentiert.

GIESSEN/HEUCHELHEIM. Pomologe Stefan Kahl hatte alle Hände voll zu tun beim "Tag des Apfels" auf dem ehemaligen Schneider-Gelände zwischen Gießen und Heuchelheim. Bei herrlichem Sommerwetter und heißen Temperaturen hatte er seinen Stand an einem schattigen Plätzchen aufgebaut. Und auf den Mund- und Nase-Schutz durfte er verzichten, was die Arbeit erleichterte, denn riechen gehört dazu, um festzustellen, welche Obstsorte sich hinter der Frucht verbirgt. Zudem gab es genügend Abstand zwischen den zahlreichen Besuchern, die Tüten, Taschen und Rucksäcke auspackten und gespannt auf das Ergebnis warteten.

"Das ist eine Baumann Renette", stellte der Experte fest. Der andere glänzende Apfel wird als "Anhalter" bezeichnet. Der Name habe etwas damit zu tun, weil er lange am Baum hängen bleibt. In der Gegend um Brandoberndorf kommt er am meisten vor, weiß der Obstfreund jetzt. Johannes Neumann aus Ortenberg "sammelt" alte Obstsorten, 200 Bäume nennt er sein eigen, wo 60 verschiedene Sorten wachsen. Sie werden zu Apfelwein und Schnaps. Heute will er aber mehr zu den mitgebrachten Birnen wissen. Der Vorsitzende vom Obst- und Gartenbauverein in der Wetteraugemeinde weiß jetzt, dass bei ihm die "Gute Luise" und die "Gräfin von Paris" gedeihen. Die Besucher staunten über das 17 000 Quadratmeter große Areal, wo einst das Bauunternehmen Ludwig Schneider einen Steinbruch und sein Lager betrieb. Von der kleinen Anhöhe hat man einen herrlichen Blick hinüber zu Dünsberg, Vetzberg und Gleiberg. Die Gemeinnützige Gesellschaft für Integration, Jugend und Berufsbildung mbH Gießen (IJB) gestaltete aus einem verwahrlosten Bauschuttgrundstück eine grüne, blühende Landschaft und es geht noch weiter: In Planung ist ein Kinder- und Jugendbauernhof.

"Gräfin von Paris"

Im Schatten einer Halle waren 80 Apfelsorten mit genauer Beschreibung und zehn Birnensorten schön dekoriert. Immer wieder musste Klaus Marschner, Vorsitzender des am Apfeltag beteiligten Obst- und Gartenbauvereins Wieseck, Auskunft geben und Fragen beantworten. Vor zwei Jahren gab es den Apfeltag im Saalbau Schepers in Wieseck, erinnert sich Marschner. Damals sei die Apfelausstellung größer gewesen. Doch jetzt gab es durch das große Gelände mehr Möglichkeiten, viel anderes zu präsentieren. Holger Cib bot beispielsweise "Kräuter zum Selberernten" an. Bereit lagen ausreichend Gartenscheren, zum Schneiden von Thymian, Oregano, Minze und Co. Eine Familie kam und wollte die große Papiertüte für zwei Euro füllen. Einen Verwendungszweck hatte sie noch nicht im Auge. "Für die Kinder zählt das Erlebnis", meinte der Vater und im Nu hatten die Kleinen eine Menge Kräuter abgeschnitten. Das Abendessen dürfte damit eine besondere Note bekommen.

Die Nabu-Ortsgruppe Villingen stellte einen sicheren Nistkasten vor. Er soll das Heim der Vögel vor Eindringlingen und Räubern, wie Marder, Katzen und Waschbären, die an das Einflugloch des Nistkastens gelangen können, schützen. Es ist ein stabiler Schutzkorb, der aus unbehandeltem Nadelholz überwiegend in Sozialwerkstätten hergestellt wird. Der stabile Schutzkorb erregte Aufsehen bei einigen Besuchern, die das Wohl der Vögel im Auge haben.

Kleine Insektenhotels entstanden am Stand der Waldakademie Hessen. Mit Werkzeugen wie Handsäge und Handbohrer wurden Stämme in kleine Stücke gesägt und mit Bohrlöchern versehen, sodass Insekten darin eine Bleibe finden. Auch Führungen über das Gelände mit entsprechenden Erläuterungen zählten zum gut besuchten Apfeltag, bei dem immer nur 250 Personen gleichzeitig auf dem Platz sein durften. Kontrolliert wurde das mit kleinen Steinchen, die beim Verlassen wieder abgegeben werden mussten und so Auskunft über die Anzahl der Besucher gaben.