Gut besuchter Flohmarkt des RT 94 Gießen

Eines von vielen "Schätzchen" beim Flohmarkt des "Round Table 94": eine spielbare E-Gitarre samt Koffer. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Es war zu spüren, dass zuletzt im April 2019 der der große Wohltätigkeitsflohmarkt des Service-Clubs Round Table 94 Gießen (RT 94) in den Hessenhallen stattfand. Schon beim Blick auf den Parkplatz war klar: Die Besucherinnen und Besucher sind zurückgekehrt. Auch jetzt - zweieinhalb Jahre danach- lautete das Motto wieder "Ausmisten und Einkaufen für den guten Zweck" in Halle 7 der Gießener Hessenhallen.

Die 15. Ausgabe des Indoor-Flohmarkts, der aufgrund von Corona-Restriktionen mehrfach verschoben werden musste, konnte stattfinden, weil es die positive pandemische Entwicklung zuließ. Unter Berücksichtigung diverser Hygieneregeln präsentierten sich also wieder die "Gießener Tage", wie die Veranstaltung auch bekannt ist. 70 Frauen und Männer hatten alle Hände voll zu tun, um am Samstag die vielen angelieferten Sachspenden anzunehmen. Sie wurden zunächst begutachtet und dann in den unterschiedlichen Fachabteilungen Kleidung, Elektro, Möbel, Bücher, Kinderspielzeug, Geschirr, Schmuck und Sport in der großen Halle aufgebaut. Offensichtlicher Müll hatte keine Chance, auf die Tische zu kommen. Noch bevor sich am Sonntagmorgen um 8 Uhr die Türen öffneten, war auch ein Experte unterwegs, der sich hier das Angelieferte anschaute. "Die Bauhaus-Lampe geht auf keinen Fall unter 50 Euro weg", wies er die Helferinnen und Helfer am Stand an.

30 Prozent mehr Platz stand dem RT 94 zur Verfügung, er war auch nötig, um breite Gänge zu schaffen und die Abstände laut Vorschrift einhalten zu können. Die Mitglieder des Gießener Tisches legten natürlich ihr besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Besucher. Das Corona-Sicherheitskonzept erarbeiteten sie in enger Abstimmung mit der Messe. Dazu zählte, dass der Einlass nur mit einem maximal 24 Stunden alten, negativen Testergebnis möglich war. Impfwillige konnten sich vor Ort kostenfrei impfen lassen. Großer Andrang herrschte am mobilen Testzentrum, am Ende des Tages waren über 600 Besucherinnen und Besucher getestet, alle mit negativem Ergebnis, wie RT 94 Präsident Tobias Winkler auf Anfrage dieser Zeitung berichtete. Der freute sich auch darüber, dass die Round Tabler nach einer langen zwangsweise Pause wieder die Veranstaltung aufleben lassen konnten.

Voller Einsatz

50 Frauen und Männer, sofort erkennbar an den Sicherheitswesten mit der Aufschrift "Round Table zeigten am Sonntag vollen Einsatz. Bei netten Gesprächen, dem Feilschen, "das dazu gehört", wie es ein Mitwirkender formulierte und Klängen aus einer der Musikanlagen, die zum Verkauf standen, herrschte eine lockere Atmosphäre. Ins Auge fiel unter anderem eine alte Pfaff Nähmaschine, komplett mit einem Einbautisch und gut erhalten. "Wenn ich nur Platz hätte", seufzte eine Besucherin, bei dem Anblick. Die E-Gitarre im entsprechenden Koffer zog bewundernde Blicke auf sich und der alte Kinderwagen mit Puppen war schon verkauft, obwohl er noch am Stand ausgestellt war. Eine Gießenerin lieferte am Samstag diverse Gegenstände an und war am Sonntag auf der Suche nach Schnäppchen. "Nicht das, was ich abgegeben habe", scherzt sie. Sie sei aber auch gekommen, um den guten Zweck zu unterstützen. Für die Wieseckerin Kerstin Thielmann war es schlimm, dass eine zeitlang keine Flohmärkte der Roundtabler stattfinden konnten. Sie ist mit ihrer Freundin auf der Suche "nach Schnick, Schnick" und bezeichnet die Veranstaltung als "mit den schönsten Flohmarkt rundum". Der Besuch mache immer Spaß und sie nahm sich viel vor. Für den Tag darauf reichte sie vorsichtshalber schon mal Urlaub ein, es könnte ja anstrengend werden.

Um 15 Uhr musste sich die Halle leeren, doch für die Mitglieder von Round Table war noch nicht Schluss. Eine Stunde später durften Vertreterinnen und Vertreter von Kindertagesstätten, der Tafel, Gain und anderen Hilfsorganisationen Ausschau nach für ihre Zwecke brauchbaren Gegenständen halten. Nach ihrem Abzug kamen Flohmarkthändler zum Zug. Nicht mehr verwertbares wurde als Müll entsorgt - doch das ging fast gegen Null.

Am Ende des Tages zeigten sich zufriedene Gesichter bei allen Beteiligten "Alles hat gepasst", verkündete Tobias Winkler, wenngleich ein leichter Rückgang bei den Besucherzahlen spürbar gewesen sei. Sehr positive Rückmeldungen erreichten den Service Club zur Gesamtorganisation und dem perfekten Ablauf, der dieses Mal besonders viel Aufwand bedeutete.

Neben dem nationalen Serviceprojekt von Round Table Deutschland kommen die Einnahmen vorrangig Projekten in der Region zugute. Unter anderem unterstützt der RT 94 mit den Einnahmen des Flohmarktes die Tafel in Gießen, die "Produktionsschule am Abendstern" in Heuchelheim, das Projekt "Mahlzeit" des Caritasverbandes Gießen am Eulenkopf oder die Station Pfaundler des UKGM.