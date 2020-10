Gut durch Grippesaison: Interview mit Gießener Infektiologin

"Ich würde meine Patienten gerne gegen Grippe impfen, aber ich erhalte seit einiger Zeit keine weiteren Impfdosen mehr, und die Apotheke, die mich beliefert, hat derzeit auch keine und wartet auf den Großhändler": Der in der Stadtredaktion anrufende Arzt aus einer Kreisgemeinde klingt schon ein wenig verzweifelt. Auch Mira Sellheim, Inhaberin der Apotheke am Ludwigsplatz in Gießen, weiß von einer "Irrsinns-Nachfrage" nach Grippeimpfstoffen zu berichten. Diese sei "deutlich höher als in vergangenen Jahren". Nicht alle Hersteller hätten bislang ihre Produkte ausgeliefert. Zwei Aussagen, die darauf hindeuten, dass es nicht zuletzt wegen Corona in puncto Grippeschutzimpfung "ein ganz besonders schwieriges Jahr", so Sellheim, werden könnte. Gelingt es den Pharmafirmen, allen Bestellungen nachzukommen und Lieferengpässe weitgehend zu vermeiden? Die Mitgliedspraxen im Gesundheitsnetz Gießener Hausärzte (GNGH) haben bereits vorgesorgt: "Wir haben uns an die Empfehlung der Kassenärztlichen Vereinigung gehalten, mehr Grippeimpfstoff als im Vorjahr zu bestellen", teilt GNGH-Sprecher Witold Rak mit. Daher hätten sich die produzierenden Firmen besser auf die Bestellzahlen vorbereiten können. "Wir können im Oktober und November alle Patienten mit entsprechender Indikation für die Impfung versorgen", sagt der Arzt. Das hessische Sozialministerium lässt derweil auf Nachfrage wissen, dass das Paul-Ehrlich-Institut (Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel) "derzeit keinen Mangel an Grippeimpfstoffen für die Influenzasaison 2020/21 in Deutschland erkennen kann". Dort geht man davon aus, "dass die Hersteller mindestens 21 Millionen Dosen bereitstellen werden". Zudem habe das Bundesministerium für Gesundheit über den von Ärzten gemeldeten Bedarf hinaus sechs Millionen Impfdosen für die Versorgung beschafft, heißt es aus Wiesbaden. (fod)